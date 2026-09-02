POČEO FILMSKI FESTIVAL
FOTO Sve pršti od seksepila u Veneciji! Ambrosio servirala dekolte, Balti stigla s krilima
George Clooney pod ruku sa suprugom Amal, Bianca Balti s krilima na leđima, duboki dekoltei i haljine koje su pratile svaki korak. U srijedu je u Veneciji počeo 83. Venecijanski filmski festival, a već je prva večer na crvenom tepihu okupila mnoga poznata lica i fotografima dala dovoljno materijala
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Foto Yara Nardi
Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Clooneyjevi su stigli u crnom od glave do pete. George je odabrao klasični smoking s leptir-mašnom, dok je Amal uz njega nosila dugu pripijenu haljinu tankih naramenica.
| Foto: Yves Herman
A onda su stigla krila. Bianca Balti prošetala se u ružičastoj korzetiranoj haljini s dugim šlepom, ali pogled je odmah bježao prema bijelim krilima koja su joj se dizala s leđa.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Ni Alessandra Ambrosio nije ostala neprimijećena. Odabrala je dugu crnu haljinu uskog kroja s naglašenim korzetiranim gornjim dijelom i dubokim dekolteom, dok je nabrana tkanina pratila liniju tijela sve do poda. Izdanje je upotpunila dijamantnom ogrlicom, narukvicom i prstenjem, a dugu kosu prebacila je preko ramena.
| Foto: Yara Nardi
Claire Foy odabrala je jarko crvenu haljinu ravnog kroja, a cijelo izdanje dodatno je podigla dugim crvenim kožnim rukavicama.
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi