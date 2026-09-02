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POČEO FILMSKI FESTIVAL

FOTO Sve pršti od seksepila u Veneciji! Ambrosio servirala dekolte, Balti stigla s krilima

George Clooney pod ruku sa suprugom Amal, Bianca Balti s krilima na leđima, duboki dekoltei i haljine koje su pratile svaki korak. U srijedu je u Veneciji počeo 83. Venecijanski filmski festival, a već je prva večer na crvenom tepihu okupila mnoga poznata lica i fotografima dala dovoljno materijala
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83rd Venice International Film Festival
Foto Yara Nardi
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Foto: Yara Nardi
Komentari 3

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