FOTO Svi pričaju da će netko od njih biti novi James Bond: Među frajerima je i slavna ljepotica...

Već se neko vrijeme priča o agentu 007 i tko će postati novi James Bond. Strani mediji izvijestili su kako se već radi na novom nastavku, no još nije poznato tko će postati najpoznatiji tajni agent... Ili agentica?
Iako se još nitko nije službeno oglasio oko ove opcije, Variety je izvijestio nedavno kako je jedan od izglednijih kandidata Louis Partridge.
Ovaj 23-godišnjak glumio je u seriji Enola Holmes, a ako dobije ulogu, bit će najmlađi Bond do sada, navodi People.
Callum Turner, glumac i zaručnik Due Lipe, još jedan je kandidat za novog agenta 007. Ili?
Na pitanje tko stoji iza glasine da bi on mogao postati novi James Bond, jednom se prilikom našalio: 'Moja mama. Ona često to govori'. Kasnije je odbio komentirati te glasine i rekao da je 'prerano da to komentira'.
Već se dulje vrijeme govori kako će tu ulogu preuzeti Aaron Taylor-Johnson, kojeg je publika u posljednje vrijeme mogla gledati u filmovima 'Nosferatu' i 'Kraven the Hunter'.
No ni on nije sklon komentirati je li mu zaista ponuđena uloga, kamoli je li ju prihvatio.
Mnogi njegovi obožavatelji voljeli bi vidjeti upravo Thea Jamesa u ulozi Jamesa Bonda.
Kako je on sam ispričao u jednom podcastu, ta ideja je urnebesna njegovim prijateljima. 'Rekli bi mi: 'Ti? James Bond? Šališ se?', ispričao je.
Josh O'Conner svjetskoj je javnosti postao poznat nakon uloge u seriji 'Kruna', a zatim je sam 'lansirao' glasinu da bi mogao biti novi James Bond. 'Zar ne bi to bilo smiješno', napisao je na društvenim mrežama, koje su zatim buknule.
'Ako sam ja James Bond, stvarno ne znam ništa o tome', rekao je O'Conner koji je s posljednjim Bondom, Danielom Craigom glumio u filmu 'Knives Out: Wake Up Dead Man'.
Regé-Jean Page ušao je u uži krug budućih Bodnova nakon uloge u Bridgertonu. 'Ako ljudi o tome pričaju, to mi jako laska. Neka!', komentirao je 2023.
Kasnije je na pitanje bi li prihvatio ulogu rekao: 'Nemam pojma. To nije nešto o čemu intenzivno razmišljam. Imam dovoljno toga na umu, brinem se oko svog posla, ne tuđeg'.
Bio je Superman, Witcher... Hoće li Henry Cavill biti novi James Bond? Pa, mnoge njegove obožavateljice bi ga voljele vidjeti u toj ulozi.
No kao i njegovi kolege, i on kaže da o tome ne zna ništa. 'Možda sam prestar za tu ulogu, možda ne... Vidjet ćemo', rekao je 2024.
Joe Alwyn također je jedan od potencijalnih kandidata.
Na pitanje prošle godine bi li razmislio o ulozi, nije se dugo dvoumio. Naravno da bi!
Još se od 2020. priča da bi Paul Mescal mogao biti novi Bond. Iako tada nije bio toliko poznat kao danas, rekao je kako bi rado prihvatio tu ulogu.
Tko zna, možda i je?
Richard Madden proslavio se ulogom Robba Starka u 'Igri prijestolja', a već su ga 2019. pitali bi li bio novi Bond.
'Jako mi laska što sam uopće uključen u takvu raspravu. No siguran sam da su to samo glasine. Već idući tjedan će biti netko drugi', rekao je tada.
A što ako bismo umjesto Jamesa, imali... Bond, Jane Bond? Nedavno je redatelj Paul Fieg rekao kako bi upravo ova popularna ljepotica bila idealna za tu ulogu.
'Ona je jedna od najvrijednijih ljudi koje znam, jako profesionalna, pametna... Mislim da bi bila odlična špijunka', rekao je.
Nju su još lani pitali bi li se okušala u toj ulozi.
'James Bond radi tako cool stvari!', rekla je no poručila kako je ovaj slavni agent 'ikona' i ne bi ga trebalo mijenjati.
Zatim se postavilo i pitanje bi li voljela biti Bondova djevojka? 'Pa ne znam, nitko mi još ništa nije ponudio!', rekla je.
Mada bi ga obožavatelji voljeli vidjeti u toj ulozi, Dev Patel vjerojatno neće postati novi James Bond.
Kada je lani izašao njegov film 'Monkey Man', rekao je kako mu je uvijek nedostajalo 'ljudi koji izgledaju kao on' u akcijskim filmovima. No, radije bi napravio vlastite likove nego hodao u 'tuđim cipelama'.
Ime Idrisa Elbe možda najdulje od svih kruži kao potencijalni novi Bond. Ranije je rekao kako i njemu, naravno, to laska, no i da se suočio s ružnim komentarima.
'Oni koji nisu sretni zbog te ideje su sve učinili odvratnim, jer su sve okrenuli na rasu. Postalo je besmisleno', rekao je jednom.
Još jedno potencijalno ime je i ono Tarona Egertona, koji se već i pojavio u špijunskim filmovima kao što je 'Kingsman'.
'Ma mislim da ja nisam dobar izbor za tu ulogu. Obožavam Jamesa Bonda, posebice Daniela Craiga u toj ulozi, no mislim da ja ne bih bio dobar. Postoji toliko više fora i mlađih glumaca od mene koji bi bili odlični. Potratili bi to na mene, iskreno'.
Pierce Brosnan još jednom? Možda? Ako se njega pita, on je za!
'Naravno, kako ne bih bio zainteresiran za to?', odgovorio je nedavno, no nastavio u nešto ozbiljnijem tonu: 'Mislim da ne treba buditi duhove prošlosti. To je jako romantična ideja, ali mislim da to treba prepustiti nekom drugom, zaista. Svježoj krvi'.
A možda se Daniel Craig vrati ovoj ulozi koju je imao od 2006. do 2021. godine?
Iako bi ga sigurno neki voljeli ponovno vidjeti kao agenta 007, on je sam rekao kako se zasitio te uloge. 'Mislio sam da ću napraviti jedan film i sve će biti gotovo', rekao je 2022. godine i poručio kako nakon pet filmova više nije htio to raditi.
