FOTO Svijet je bio lud za njom: Brigitte Bardot svojim je izgledom pomicala granice

Za njom su uzdisali milijuni, a njezin osebujan izgled i zavodljiva pojava ostavili su neizbrisiv trag u filmu, modi i popularnoj kulturi. I nakon što se povukla iz svijeta filma, Bardot je bila jedna od najprepoznatljivijih francuskih ikona. Slavna glumica preminula je 28. prosinca prošle godine. U galeriji provjerite sve faze njezine karijere. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia