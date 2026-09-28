FOTO Svijet je bio lud za njom: Brigitte Bardot svojim je izgledom pomicala granice
Brigitte Bardot, jedna od najvećih filmskih ikona 20. stoljeća i žena koja je redefinirala pojam seks-simbola, rođena je na današnji dan 1934. godine. Prepoznatljiva po raskošnoj "košnica" frizuri, naglašenim očima i napućenim usnama, francuska glumica postala je simbol slobode, senzualnosti i bezbrižnog "joie de vivre" koje je prkosilo konvencijama njezina vremena.
Za njom su uzdisali milijuni, a njezin osebujan izgled i zavodljiva pojava ostavili su neizbrisiv trag u filmu, modi i popularnoj kulturi. I nakon što se povukla iz svijeta filma, Bardot je bila jedna od najprepoznatljivijih francuskih ikona. Slavna glumica preminula je 28. prosinca prošle godine. U galeriji provjerite sve faze njezine karijere. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia