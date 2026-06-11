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U SAD-U PRIPREMA NASTUP

FOTO Svjetska prvenstva jedva čekaju Ivanu Knoll, a i ona njih: Evo kako navija u tangama

Ivana Knoll svjetsku je slavu postigla zahvaljujući svjetskim nogometnim prvenstvima. Pohod na stadione započela je 2014. godine, no tek je 2022. postala svjetski poznata. Uoči aktualnog svjetskog prvenstva u galeriji pogledajte sva njezina izdanja s proteklih Mundijala.
ARHIVA - Ivana Knoll pozirala u kockastom kupaćem kostimu na plaži Ras Abu Aboud
Ivana Knoll hrvatska je influencerica, model i DJ koja je postala globalno poznata zahvaljujući svojim pojavljivanjima na velikim nogometnim natjecanjima. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Ivana Knoll hrvatska je influencerica, model i DJ koja je postala globalno poznata zahvaljujući svojim pojavljivanjima na velikim nogometnim natjecanjima. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Komentari 2

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