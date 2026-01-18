Obavijesti

FOTO Svoj pravi talent otkrila je u srednjoj školi: Pogledajte kako se mijenjala Ivana Kindl

Tijekom godina je objavila niz hitova, surađivala je s brojnim kolegama, a dobitnica je i nekoliko nagrada. Sudjelovala je i u nekoliko sezona showa "Zvijezde pjevaju", a pretprošle godine je i pobijedila zajedno s Igorom Barberićem. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Zagreb: Dolazak uzvanika na 30. jubilarnu dodjelu nagrade Porin
Ivana Kindl rođena je 18. siječnja 1978. godine. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
