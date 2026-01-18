FOTO Svoj pravi talent otkrila je u srednjoj školi: Pogledajte kako se mijenjala Ivana Kindl

Tijekom godina je objavila niz hitova, surađivala je s brojnim kolegama, a dobitnica je i nekoliko nagrada. Sudjelovala je i u nekoliko sezona showa "Zvijezde pjevaju", a pretprošle godine je i pobijedila zajedno s Igorom Barberićem. U galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Ivana Kindl rođena je 18. siječnja 1978. godine.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Kao djevojčica bila je sramežljiva, ali zaljubljena u glazbu. Tek u srednjoj školi, kad se oslobodila sramežljivosti, počela se baviti pjevanjem i otkrila svoj pravi talent. Nastupala je na lokalnim natjecanjima poput “Zlatni glas, zlatne doline” i u emisijama “Turbo Limach Show” i “Pljesak molim”.
| Foto: Instagramž
- Imala sam tad 17, prešla sam dopušteni prag za natjecanje, koji je bio 16 godina. No jako sam se svidjela Cmrku, kojemu je bilo žao da se za mene ne čuje, pa je odlučio da nastupim kao posebna gošća u finalu. Bilo je to predivno iskustvo - prisjetila se ranije “Turbo Limach Showa”.
| Foto: miletito
Rajko Dujmić joj je nakon tog ponudio mjesto pjevačice Novih fosila, ali njezina mama je željela da završi školu.
| Foto: Tomislav Miletic/pixsell
U Osijeku je 1997. upisala pravo. Pjevala je s bendom Živi zid, a zatim se preselila u Zagreb i pridružila bendu Funky town.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon izlaska iz benda upoznala je producenta Baby Dooksa, a 2002. godine izdala je album “Trenutak istine” i postala prva hrvatska r’n’b pjevačica.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
