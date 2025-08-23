CAJKA VOLI PHOTOSHOP FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša postavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri.... Inače, ovog je ljeta itekako aktivna. Na društvenim mrežama. Tamo gnjusno vrijeđa sve koji podržavaju velike prosvjede protiv vlasti u Srbiji, poziva na nasilje, želi zatvarati fakultete...