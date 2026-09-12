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NEK JOJ JE SRETAN 29.

FOTO Sydney slavi rođendan! Časti nas golim fotkama, a ovo je 100 njenih najseksi izdanja

Zvijezda „Euphorije“ prošla je težak put do slave, a danas plijeni pozornost ulogama, ljubavnim životom i seksi izdanjima. Slavi 29. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina vruća izdanja
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Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Široj publici poznata je po ulogama Cassie Howard u HBO-ovoj seriji "Euphoria" i Olivije Mossbacher u "The White Lotus", dok je uspjehom romantične komedije "Anyone But You" potvrdila da može predvoditi i velike kino-projekte. Iza njezina brzog uspona, međutim, kriju se godine audicija, malih uloga, financijskih problema i snažne želje da uspije u poslu kojim se počela baviti još kao djevojčica. | Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Široj publici poznata je po ulogama Cassie Howard u HBO-ovoj seriji "Euphoria" i Olivije Mossbacher u "The White Lotus", dok je uspjehom romantične komedije "Anyone But You" potvrdila da može predvoditi i velike kino-projekte. Iza njezina brzog uspona, međutim, kriju se godine audicija, malih uloga, financijskih problema i snažne želje da uspije u poslu kojim se počela baviti još kao djevojčica. | Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
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