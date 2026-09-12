FOTO Sydney slavi rođendan! Časti nas golim fotkama, a ovo je 100 njenih najseksi izdanja

Prva ozbiljnija prilika pojavila se kada se u njezinu rodnom kraju snimao film o zombijima. Sweeney je tada imala samo 11 godina, ali je već pokazivala neobičnu odlučnost. Kako bi uvjerila roditelje da joj dopuste odlazak na audiciju, pripremila im je petogodišnji poslovni plan u kojem je objasnila što bi se moglo dogoditi ako joj pruže priliku da se okuša u glumi. Roditelji su pristali, Sydney je otišla na audiciju i dobila ulogu. | Foto: KGC-305/453