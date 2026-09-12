FOTO Sydney slavi rođendan! Časti nas golim fotkama, a ovo je 100 njenih najseksi izdanja

Zvijezda „Euphorije“ prošla je težak put do slave, a danas plijeni pozornost ulogama, ljubavnim životom i seksi izdanjima. Slavi 29. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina vruća izdanja
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Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Široj publici poznata je po ulogama Cassie Howard u HBO-ovoj seriji "Euphoria" i Olivije Mossbacher u "The White Lotus", dok je uspjehom romantične komedije "Anyone But You" potvrdila da može predvoditi i velike kino-projekte. Iza njezina brzog uspona, međutim, kriju se godine audicija, malih uloga, financijskih problema i snažne želje da uspije u poslu kojim se počela baviti još kao djevojčica.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Široj publici poznata je po ulogama Cassie Howard u HBO-ovoj seriji "Euphoria" i Olivije Mossbacher u "The White Lotus", dok je uspjehom romantične komedije "Anyone But You" potvrdila da može predvoditi i velike kino-projekte. Iza njezina brzog uspona, međutim, kriju se godine audicija, malih uloga, financijskih problema i snažne želje da uspije u poslu kojim se počela baviti još kao djevojčica.
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Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Sydney Sweeney danas je jedno od najprepoznatljivijih imena svoje generacije u Hollywoodu. Široj publici poznata je po ulogama Cassie Howard u HBO-ovoj seriji "Euphoria" i Olivije Mossbacher u "The White Lotus", dok je uspjehom romantične komedije "Anyone But You" potvrdila da može predvoditi i velike kino-projekte. Iza njezina brzog uspona, međutim, kriju se godine audicija, malih uloga, financijskih problema i snažne želje da uspije u poslu kojim se počela baviti još kao djevojčica.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Sydney Bernice Sweeney rođena je 12. rujna 1997. u američkom Spokaneu. Odrastala je uz majku Lisu, bivšu odvjetnicu, oca Stevena i mlađeg brata Trenta. Njezino djetinjstvo bilo je prilično udaljeno od glamura koji je kasnije postao dio njezine svakodnevice. Roditelji su ograničavali korištenje elektroničkih uređaja pa je Sydney mnogo vremena provodila na otvorenom. Plivala je, skijala, gradila kućice na drvetu i mnogo čitala, a upravo je bogata mašta postupno probudila njezino zanimanje za glumu.
| Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net
Prva ozbiljnija prilika pojavila se kada se u njezinu rodnom kraju snimao film o zombijima. Sweeney je tada imala samo 11 godina, ali je već pokazivala neobičnu odlučnost. Kako bi uvjerila roditelje da joj dopuste odlazak na audiciju, pripremila im je petogodišnji poslovni plan u kojem je objasnila što bi se moglo dogoditi ako joj pruže priliku da se okuša u glumi. Roditelji su pristali, Sydney je otišla na audiciju i dobila ulogu.
| Foto: KGC-305/453
Početak profesionalnog puta nije bio jednostavan. Obitelj ju je vozila između američkog sjeverozapada i Los Angelesa kako bi mogla odlaziti na audicije, a poslije se preselila u južnu Kaliforniju. Sweeney je govorila i o teškom razdoblju vršnjačkog nasilja koje je proživjela tijekom školovanja. Istodobno su financijski problemi sve snažnije pogađali njezinu obitelj. Nakon očeva gubitka posla živjeli su vrlo skromno, a brak njezinih roditelja s vremenom se raspao. Razveli su se 2016. godine.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Sweeney je poslije priznala da je dugo osjećala odgovornost zbog žrtava koje je njezina obitelj podnijela zbog njezine glumačke karijere. Upravo je taj osjećaj postao jedan od razloga zbog kojih je bila toliko odlučna uspjeti. Znala je da njezin put prema Hollywoodu nije utjecao samo na nju, nego na cijelu obitelj.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Godinama je prihvaćala male televizijske i filmske uloge, često za vrlo skromne honorare. Pojavljivala se u serijama kao što su "Criminal Minds", "90210", "Grey’s Anatomy", "The Middle" i "Pretty Little Liars". Slijedili su projekti "In the Vault" i Netflixove serije "Everything Sucks!", a Sweeney je postupno stjecala iskustvo i privlačila pozornost producenata.
| Foto: Mark Blinch
Važna godina u njezinoj karijeri bila je 2018., kada se pojavila u hvaljenoj miniseriji "Sharp Objects" s Amy Adams te u seriji "The Handmaid’s Tale". U potonjoj je utjelovila Eden Spencer, a njezin rad pomogao joj je da se dodatno afirmira među mladim američkim glumcima.
| Foto: MARK BLINCH/REUTERS
Godinu poslije pojavila se u filmu Quentina Tarantina "Once Upon a Time… in Hollywood". Iako je njezina uloga bila mala, sudjelovanje u velikom holivudskom projektu uz zvijezde poput Leonarda DiCaprija, Brada Pitta i Margot Robbie dodatno je povećalo zanimanje filmske industrije za nju.
| Foto: Mark Blinch
Pravi proboj ipak je stigao s HBO-ovom serijom "Euphoria". Sweeney je dobila ulogu Cassie Howard, emocionalno ranjive tinejdžerice čija priča uključuje složene odnose, seksualnost, nevjeru, prijateljstvo i društveno osuđivanje. Zanimljivo je da je u početku navodno nisu smatrali idealnim izborom za ulogu. Unatoč tome, uz pomoć majke snimila je audicijsku scenu i naposljetku dobila priliku koja će joj promijeniti karijeru.
| Foto: Carlos Jasso
"Euphoria", predvođena Zendayom, postala je jedan od najvećih televizijskih fenomena posljednjih godina. Serija je privukla pozornost otvorenim prikazivanjem ovisnosti, seksualnosti i problema mentalnog zdravlja među mladima, a Cassie je postala jedan od likova o kojima se najviše raspravljalo. Sweeney je za drugu sezonu serije dobila nominaciju za nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu u dramskoj seriji.
| Foto: Carlos Jasso
Paralelno s uspjehom "Euphorije", 2021. godine pojavila se u prvoj sezoni HBO-ove serije "The White Lotus". Glumila je Oliviju Mossbacher, privilegiranu i manipulativnu mladu ženu koja s obitelji boravi u luksuznom odmaralištu. Serija je postala veliki kritički i televizijski hit, a Sweeney je ponovno nominirana za Emmy, ovaj put u kategoriji sporedne glumice.
| Foto: Mario Anzuoni
Sljedeći veliki korak napravila je filmom "Anyone But You" iz 2023. godine. U romantičnoj komediji zaigrala je uz Glena Powella, a istodobno je bila i izvršna producentica filma. Kemija između glavnih glumaca bila je toliko uvjerljiva da su se tijekom promotivne turneje pojavile glasine o njihovoj privatnoj vezi. Powell je poslije objasnio kako su oboje bili svjesni da su zabava i kemija ključni za promociju romantične komedije te da su takvu percepciju publike djelomično prihvatili kao dio marketinške strategije.
| Foto: Mario Anzuoni
Iste godine Sweeney je pokazala sasvim drukčiju glumačku stranu u filmu "Reality", temeljenom na priči o Reality Winner, bivšoj suradnici američke Nacionalne sigurnosne agencije koja je medijima predala povjerljive informacije. Njezina izvedba dobila je pohvale kritičara i dodatno pokazala da ne želi ostati ograničena na uloge atraktivnih mladih žena u komercijalnim projektima.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Godine 2024. okušala se i u svijetu filmova o superjunacima, pojavivši se kao Julia Cornwall u "Madame Web" uz Dakotu Johnson. Film nije naišao na dobre reakcije kritike, ali je Sweeney iste godine privukla znatno više pozitivne pozornosti hororom "Immaculate", u kojem nije bila samo glavna glumica nego i producentica.
| Foto: Mario Anzuoni
Tijekom 2025. nastavila je iznimno intenzivnim tempom. Pojavila se u filmovima "Americana", "Eden" i "Echo Valley", a jednu od svojih najzahtjevnijih transformacija ostvarila je u biografskom filmu "Christy", u kojem je utjelovila boksačicu Christy Martin. Uz Amandu Seyfried zaigrala je i u trileru "The Housemaid", ekranizaciji popularnog romana Freide McFadden.
| Foto: Mario Anzuoni
Veliku pozornost javnosti godinama izaziva i privatni život Sydney Sweeney. Bila je u dugogodišnjoj vezi s filmskim producentom Jonathanom Davinom, s kojim su je prvi put javno povezali 2018. godine. Njihove zaruke potvrđene su 2022. Sweeney je rijetko govorila o njihovoj vezi, ali je odbacivala neke raširene priče o Davinovu podrijetlu i poslovima.
| Foto: Mario Anzuoni
Njih dvoje surađivali su i profesionalno te su osnovali produkcijsku kuću Fifty-Fifty Films. Sweeney je produkciju počela doživljavati kao važan dio svoje budućnosti jer joj omogućuje veću kontrolu nad projektima, scenarijima i likovima koje želi predstaviti publici.
| Foto: Mario Anzuoni
Do svibnja 2025. njihova je veza završila. Sweeney je nakon prekida govorila o tome kako ponovno upoznaje samu sebe i više vremena provodi s prijateljima. U medijima su nakon toga krenule glasine o njezinoj vezi s glazbenim menadžerom Scooterom Braunom, nakon što su zajedno viđeni tijekom 2025. godine, iako svoj odnos u početku nisu javno definirali.
| Foto: Mario Anzuoni
Unatoč statusu međunarodne zvijezde, Sweeney otvoreno govori i o financijskoj strani suvremenog Hollywooda. Objasnila je da velik dio glumačkih honorara odlazi agentima, odvjetnicima, poslovnim menadžerima i publicistima te da današnji sustav streaminga glumcima ne donosi jednake dugoročne prihode kakve su nekada osiguravali televizijski i filmski honorari te naknade od ponovnih emitiranja. Upravo zato glumu kombinira s produkcijom i komercijalnim suradnjama.
| Foto: Ilustracija - Reuters
U nastavku galerije pogledajte sva njezina seksi izdanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Aude Guerrucci
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto PINE, VAEM, CAMA
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Profimedia/arhivska fotografija
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Foto Ian West/PRESS ASSOCIATION
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Foto SYRN / Instagram
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto Hutchins Photo / ipa-agency.net/
Foto Hutchins Photo
Foto Mark J. Rebilas/REUTERS
Foto Aude Guerrucci/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Brendan McDermid
Foto Sydney Sweeney / Instagram
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto HBO Max
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Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto Sydney Sweeney / Instagram
Foto HBO
Foto Instagram
Foto Profimedia
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Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto IVPA, ALMA
Foto IVPA, ALMA
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Tiziano Da Silva / Bestimage/BES
Foto Tiziano Da Silva / Bestimage/BES
Foto Tiziano Da Silva / Bestimage/BES
Foto Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/
Foto Instagram
Foto Instagram