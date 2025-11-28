FOTO Sydney Sweeney pokazala je guzu: Uživala je s dečkom...

Popularna glumica Sydney Sweeney uživa na odmoru sa svojim dečkom Scooterom Braunom, a svoje isklesano tijelo paparazzima je pokazala u bordo kupaćem kostimu. Sydney se odlučila malo opustiti pa se popela na jet ski i prepustila valovima i vjetru u kosi.
Zgodna Sydney Sweeney pokazala je svoje tijelo u bordo dvodijelnom kupaćem kostimu.
| Foto: PINE, CAMA, VAEM
Glumica je uživala u vožnji jet skija s dečkom Scooterom Braunom i prijateljima tijekom odmora za Dan zahvalnosti na Florida Keysu.
Prije nekoliko dana također je uhvaćena u ljetnim radostima, a brčkala se u bazenu dok je njen partner uživao u pogledu.
Za tu je prigodu odabrala bijeli kupaći kostim koji, iako jednodijelni, nije sakrivao mnogo toga pa su tako ponovno u prvom planu bili njen bujni dekolte, ali i stražnjica.
Glumica svoje fanove često počasti golišavim fotografijama.
