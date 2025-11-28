Obavijesti

FOTO Sydney Sweeney pokazala je guzu: Uživala je s dečkom...

Popularna glumica Sydney Sweeney uživa na odmoru sa svojim dečkom Scooterom Braunom, a svoje isklesano tijelo paparazzima je pokazala u bordo kupaćem kostimu. Sydney se odlučila malo opustiti pa se popela na jet ski i prepustila valovima i vjetru u kosi.
*PREMIUM-EXCLUSIVE* Good Genes! Sydney Sweeney shows off her toned bikini body while jet skiing with Scooter Braun in the Florida Keys!
Zgodna Sydney Sweeney pokazala je svoje tijelo u bordo dvodijelnom kupaćem kostimu. | Foto: PINE, CAMA, VAEM
