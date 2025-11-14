Obavijesti

LJEPOTICA NA CRVENOM TEPIHU

FOTO Sydney Sweeney ponovno je privukla poglede: Utegnula se u haljinu i pokazala dekolte

Na GQ događaju dominirao je glam u estetici Sydney Sweeney — od naglašenog dekoltea do preciznog kroja. Sve je djelovalo hrabro, čisto i savršeno fotogenično. Bio je to trenutak koji je zasjenio ostatak večeri.
Crna duga haljina s dubokim, precizno krojenim izrezom naglašava siluetu i daje snažan, filmski glam efekt. Kombinacija sjaja, kroja i jednostavne frizure podsjeća na crveni tepih estetiku kakvu Sydney Sweeney često nosi. | Foto: Profimedia
