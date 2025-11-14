FOTO Sydney Sweeney ponovno je privukla poglede: Utegnula se u haljinu i pokazala dekolte

Na GQ događaju dominirao je glam u estetici Sydney Sweeney — od naglašenog dekoltea do preciznog kroja. Sve je djelovalo hrabro, čisto i savršeno fotogenično. Bio je to trenutak koji je zasjenio ostatak večeri.
Crna duga haljina s dubokim, precizno krojenim izrezom naglašava siluetu i daje snažan, filmski glam efekt. Kombinacija sjaja, kroja i jednostavne frizure podsjeća na crveni tepih estetiku kakvu Sydney Sweeney često nosi.
Haljina koja je „otkrivala sve“ zapravo je bila primjer kako se ekstremna cut-out estetika može nositi s puno samopouzdanja. Krojevi inspirirani stilom Sydney Sweeney naglašavali su obline i stvarali efekt skoro potpunog otvaranja siluete, ali i dalje u okviru high-fashion glamura. To je bio look koji je izazvao reakciju publike.
Njezina transformacija nije vidljiva samo kroz glumačke projekte, već i kroz stil, samopouzdanje i javni imidž.
Na počecima karijere njegovala je prirodan izgled i jednostavne modne odabire, dok danas dominira crvenim tepisima u haute couture kreacijama i prepoznatljivom old Hollywood glamuru.
