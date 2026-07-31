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MINIMALIZAM NA DJELU

FOTO Tange su hit ovog ljeta! Evo kako ih nose slavne dame

Kada krenu vrućine i visoke temperature, najbolje je biti samo u tangicama... Barem ako se pita poznate dame koje u njima provode veći dio ljeta, a rado ih pokazuju i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte koje su sve domaće i svjetske dame isfurale ovaj mini komad donjeg rublja
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FOTO Tange su hit ovog ljeta! Evo kako ih nose slavne dame
Severina će danas objaviti novu pjesmu, a najavila je s vatrenim kadrovima iz spota. | Foto: instagram
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Severina će danas objaviti novu pjesmu, a najavila je s vatrenim kadrovima iz spota. | Foto: instagram
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