FOTO Tange su hit ovog ljeta! Evo kako ih nose slavne dame

Kada krenu vrućine i visoke temperature, najbolje je biti samo u tangicama... Barem ako se pita poznate dame koje u njima provode veći dio ljeta, a rado ih pokazuju i na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte koje su sve domaće i svjetske dame isfurale ovaj mini komad donjeg rublja
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Severina će danas objaviti novu pjesmu, a najavila je s vatrenim kadrovima iz spota.
| Foto: instagram
Severina će danas objaviti novu pjesmu, a najavila je s vatrenim kadrovima iz spota. |
Foto: instagram
Severina će danas objaviti novu pjesmu, a najavila je s vatrenim kadrovima iz spota.
| Foto: instagram
U prvom je planu njena guza koja viri ispod haljine s rupom, a tange koje nosi samo su šlag na torti.
| Foto: instagram
Severina je za spot odabrala kultne Gucci tange koje je 1997. godine dizajnirao Tom Ford.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kim Kardashian ne srami se skinuti, a kako joj stoji minijaturni badić odlučila je zabilježiti i na fotografiji.
| Foto: Instagram
Bikini je jedva obuzdao njene obline, a čvrsta guza opirala se tankim tangama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim bikini tangi, Poput Severine, i Kim voli fancy skupocjene Gucci tange koje su provirile ispod uske crne haljine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zgodna glumica Eva Longoria spas od vrućina potražila je u moru, no napravila je kontraefekt.
| Foto: ABEL, SNAP
U badiću s leopard uzorkom zapalila je plažu te dodatno podigla temperaturu.
| Foto: ABEL, SNAP
Ovih je dana Hailey Bieber objavila niz fotografija kojima je obilježila kraj srpnja, a na njima je pokazala vitku liniju i savršeno oblikovanu guzu.
| Foto: Instagram
Uz ovaj prizor nitko nije gledao zalazak sunca...
| Foto: Instagram
Već je ranije manekenka pozirala u bikiniju u svrhu promocije svog brenda Rhode.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
U ljetu definitivno uživa manekenka i TV voditeljica Heidi Klum, koja rado sunča sve dijelove tijela.
| Foto: Instagram
Dok Heidi uživa na suncu, njeni pratitelji uživaju u njenim fotkama s odmora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Vatrena Nives Celzijus dane provodi na bazenu, a na društvenim mrežama često objavi izazovne fotke.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Guza u tangama često je u prvom planu...
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Renata Lovrinčević Buljan cijele godine vrijedno trenira kako bi imala savršenu liniju do ljeta.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
To joj očito itekako polazi za rukom, a svoje isklesano tijelo najbolje naglašava u tangicama.
| Foto: Instagram
Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotaa ljeto provodi na moru, a najčešći odjevni predmet na njoj upravo su tange.
| Foto: instagram
Diletta izgleda savršeno, pa nitko ne bi rekao da je prije samo nekoliko mjeseci rodila svoje drugo dijete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Za Kylie Jenner ove je godine ljeto počelo još u travnju, budući da je bila na odmoru u toplijim krajevima.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Već je tada počela pokazivati osunčanu guzu u tangicama.
| Foto: Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto Instagram/kylie jenner
Foto instagram
Foto instagram