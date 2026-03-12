Obavijesti

EMOTIVAN NASTUP

FOTO Tanja Savić najavila je koncert u zagrebačkoj Areni

Tanja će publiku povesti na putovanje kroz ključne trenutke svoje karijere – od prve velike prekretnice, hita "Tako mlada", do balada koje su ostavile trajan trag, poput "Zlatnik" i "Gde ljubav putuje"
Zagreb: Tanja Savić najavila koncert u Areni Zagreb
Tanja Savić najavila je koncert u Areni Zagreb 23. svibnja, u sklopu svoje turneje '20 godina sa Tanjom'. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
