FOTO Tanja Savić najavila je koncert u zagrebačkoj Areni

Dugo smo pripremali dolazak u Zagreb. Fanovi su to silno željeli, a i ja sam to željela ostvariti. Puno su me puta tražili da dođem, stalno su mi slali poruke preko društvenih mreža. Vrlo sam lojalna prema njima, baš kao što su i oni lojalni meni, rekla je
Bit će to pravi spektakl, kakav još niste vidjeli, najavila je Tanja
Tanja će publiku povesti na putovanje kroz ključne trenutke svoje karijere – od prve velike prekretnice, hita "Tako mlada", do balada koje su ostavile trajan trag, poput "Zlatnik" i "Gde ljubav putuje", pa sve do energičnih hitova "Švaler" i "Zašto me u obraz ljubiš".
Tanja Savić svoju je karijeru započela 2004. godine, kada je osvojila srca publike i žirija kao
finalistkinja popularnog glazbenog natjecanja "Zvezde Granda".
Osvojivši drugo mjesto, otvorila je vrata jednoj od najuspješnijih karijera na regionalnoj glazbenoj sceni.
