FOTO Tarantinova muza vodila je turbulentan privatni život: Ovo su sve faze Ume Thurman

Poznata po sjajnim suradnjama s Quentinom Tarantinom, glumica Uma Thurman tijekom bogate karijere se pojavila u preko 50 filmova i serija. U svijet showbiza krenula je kao manekenka, a postala je jedna od najpoznatijih glumica. Thurman danas slavi 56. rođendan.
Uma Thurman rođena je 29. travnja 1970. godine u Bostonu. Odrasla je u budističkoj obitelji, a jedan dio djetinjstva provela je i u Indiji.
Tijekom srednje škole zaljubila se u glumu, a tada su je primijetili i lovci na talente. Odustala je od školovanja kako bi se ostvarila kao glumica.
Imala je 15 godina kada je počela raditi kao manekenka. Pojavila se na naslovnicama časopisa kao što su Glamour i Vogue, a još kao tinejdžerica debitirala je i na velikom platnu.
Triler "Kiss Daddy Goodnight" bio joj je prvi film sniman 1987., a godinu kasnije glumila je u čak tri naslova.
"Opasne veze" s Glenn Close i Johnom Malkovichem prvi joj je poznatiji film, a brojne kolege o Umi su pričale kao djevojci koja će daleko dogurati. Sve je iznenadila njezina inteligencija, a za njezinu glumu nisu imali niti jedan prigovor.
Do sredine 90-ih godina već je bila velika prijateljica s redateljem Quentinom Tarantinom, a film "Pakleni šund" bio je pun pogodak. Lansirao je karijeru Ume Thurman u zvjezdanu orbitu, a za ulogu je dobila i nominaciju za Oscara.
"Gattaca", "Batman i Robin" i "Les Miserables" idući su filmovi u kojima se pojavila, a nerijetko je i koketirala žanrovima. Glumila je i u filmu "Sweet and Lowdown" Woodyja Allena.
Dodatnu slavu donijeli su joj Tarantinovi filmovi "Kill Bill", a mediji su ju tada proglasili njegovom muzom.
Uslijedili su projekti "The Producers", "My Super Ex-Girlfriend", "The Accidental Husband" i "Bel Ami", a Thurman svijet glume ne namjerava još napustiti. Iako posljednjih godina nije imala prepoznate uloge, u intervjuima je komentirala nekoliko puta kako ne zna što sutra donosi.
Prvog supruga, Garyja Oldmana, Uma je upoznala na setu filma "State of Grace", a vjenčali su se 1990. godine. Dvije godine kasnije rastali su se, a radno okruženje donijelo joj je novu ljubav nekoliko godina kasnije.
Dok je snimala film "Gattaca" upoznala je Ethana Hawkea, s kojim je pred oltar išla 1998. Par je zajedno dobio dvoje djece, kći Mayu i sina Levona, no razišli su se 2003.
Thurman je bila zaručena za poduzetnika Andrea Balazsa, no nikada se nisu vjenčali. Zajedno su bili četiri godine, nakon čega su se ponovno kratko pomirili, no 2015. su se skroz razišli.
U međuvremenu je nekoliko puta prekidala i mirila se s financijašem Arpadom Bussonom. Zajedno imaju kćer Lunu rođenu 2012. godine, zbog koje su bili na sudu radi skrbništva. Luna je nakon kratkog suđenja pripala pod puno skrbništvo majci.
Medijski mogul Justin B. Smith posljednji je Umin partner, s kojim je od 2021. godine.
