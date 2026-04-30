FOTO "Teorija velikog praska" osvojila je čitav svijet, a evo gdje je glumačka postava danas

Serija "Teorija velikog praska" na malim ekranima pojavila se 2007. godine te je kroz 12 sezona nasmijavala publiku diljem svijeta. Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco i Mayim Bialik samo su neki od glumaca koje je ova serija proslavila, a u galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas.
Chuck Lorre i Bill Prady osmislili su "Teoriju velikog praska" koja se na CBS-u emitirala od 24. rujna 2007. do 16. svibnja 2019. godine. Serija je imala 12 sezona i 279 epizoda, a prati uspone i padove ekipe cimera i kolega koji žive u Pasadeni.
Jim Parsons utjelovio je ekscentričnog Sheldona Coopera, lika s visokim IQ-om. Za svoju ulogu Parsons je dobio četiri nagrade Emmy i nagradu Zlatni globus.
Tijekom snimanja serije, Parsons je bio zauzet i drugim projektima, a pojavio se u serijama "The Big Year", "Muppets", "Hidden Figures" i "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile".
Parsons je i kasnije ostao u svijetu "Teorije velikog praska", gdje je bio izvršni producent i narator serije "Young Sheldon", koja je završila nakon sedam sezona u svibnju 2024.
Osim na televiziji, Parsons je ostvario i bogatu karijeru u kazalištu.
Glumac je 2012. godine objavio da je homoseksualac, a tada je javno progovorio o vezi s Toddom Spiewakom, s kojim se vjenčao 2017. nakon 14 godina veze.
Johnny Galecki je glumio eksperimentalnog fizičara i Sheldonovog najboljeg prijatelja, Leonarda Hofstadtera. Uloga mu je donijela nekoliko nominacija za nagrade kao što su Emmy i SAG. Galecki inače danas slavi 51. rođendan.
Tijekom snimanja "Teorije velikog praska", Galecki se pojavio i u seriji "Entourage" te filmovima "Hancock" i "In time". Ponovio je i ulogu Davida Healyja u seriji "Roseanne" 2018. godine, nakon čega se povukao iz glume.
Galecki je ljubio kolegicu Kaley Cuoco dok su snimali seriju, na veliko oduševljenje obožavatelja. Par je zajedno bio godinu dana, a rastali su se prijateljski te su ostali u sjajnim odnosima.
S Alainom Meyer je započeo vezu 2018., a godinu kasnije dobili su sina. Razišli su se 2020.
Glumac je prije dvije godine objavio da se vjenčao s Morgan Galecki, s kojom ima kćer.
Kaley Cuoco utjelovila je ekstrovertiranu, ambicioznu glumicu Penny koja živi preko puta Sheldona i Leonarda. Postaje s njima bliska, a za Leonarda se naposljetku i udala. Tijekom snimanja "Teorije velikog praska", Cuoco se pojavila u serijama "Killer Movie" i "The Penthouse".
Nakon što je "Teorija velikog praska" završena, Cuoco se pridružila DC Universeu 2019. godine, posudivši glas glavnom liku animirane serije Harley Quinn, na kojoj je radila kao izvršna producentica.
Godine 2017. glumica je pokrenula produkcijsku kuću, čiji je prvi projekt bila serija "Stjuardesa" u kojoj je imala glavnu ulogu.
Osim serijama, bavila se i filmovima, a producirala je naslove "Meet Cute" i "Role Play".
Cuoco je nakon prekida veze s kolegom Galeckim bila zaručena za Josha Resnika, no prekinuli su nakon godine dana. Za tenisača Ryana Sweetinga udala se 2013. nakon tri mjeseca veze, a rastali su se dvije godine kasnije. Drugi suprug bio joj je Karl Cook, no ni taj brak nije dugo potrajao. S glumcem Tomom Pelphreyjem u vezi je od 2022., a prije tri godine dobili su kćerkicu.
Simon Helberg, koji je utjelovio simpatično nespretnog, ali samouvjerenog Howarda Wolowitza, već je prije serije imao zavidnu karijeru u komediji.
Posebno se istaknuo u emisiji "MadTV", a tijekom snimanja serije ostvario je i filmske uloge, među kojima se ističe hvaljeni film "A Serious Man" braće Coen.
Kasnije je glumio uz Meryl Streep u filmu "Florence Foster Jenkins", a nakon završetka serije nastavio je s projektima poput "Annette".
U privatnom životu oženjen je glumicom Jocelyn Towne s kojom ima dvoje djece.
Kunal Nayyar je utjelovio povučenog i šarmantnog Raja Koothrappalija, a ni on nije gubio vrijeme dok je snimao seriju "Teorija velikog praska".
Osim glumačkih uloga, ostvario se i kao glasovni glumac, posuđujući glas likovima u franšizi "Trolls World Tour" i drugim animiranim projektima.
Objavio je i knjigu "Yes, My Accent is Real", u kojoj kroz humoristične eseje opisuje svoj život i karijeru.
Na televiziji se pojavljivao u serijama poput "Criminal: UK" i "Suspicion", dok je privatno u braku s glumicom Nehom Kapur od 2011. godine.
Melissa Rauch, poznata kao Bernadette, pridružila se seriji u trećoj sezoni i brzo postala omiljeni lik.
Osim televizijskih uloga u serijama kao što je "The Office", okušala se i kao scenaristica i producentica u filmu "The Bronze".
Glas je posudila i popularnoj junakinji Harley Quinn, a od 2023. predvodi obnovljenu verziju serije "Night Court".
U braku je s piscem Winstonom Beigelom, s kojim ima dvoje djece.
Posebno zanimljiv put ima Mayim Bialik, koja je u seriji glumila Amy Farrah Fowler.
Prije ove uloge bila je poznata po seriji "Blossom", a paralelno s glumom razvijala je i akademsku karijeru. Tijekom i nakon snimanja serije radila je na brojnim projektima, uključujući film "As They Made Us" koji je sama režirala.
Također je bila voditeljica popularnog kviza "Jeopardy!", a poznata je i kao autorica knjiga o roditeljstvu i znanosti.
Njezin privatni život obilježili su brak i razvod s Michaelom Stoneom, dok danas surađuje i živi s partnerom Jonathanom Cohenom.
