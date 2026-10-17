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KAKVA PROMJENA!

FOTO Terezu iz 'Divljih pčela' ovakvu još niste vidjeli! Pozirala kao Kendall Jenner

Od Tereze Vukas do Kendall Jenner! Splitska glumica Margarita Mladinić (27), koju gledatelji prate u RTL-ovim 'Divljim pčelama', pokazala je sasvim drugo lice na snimanju naslovnice Cafea. Mlada glumica pozirala je poput slavne manekenke i pokazala koliko se lako snalazi i izvan glumačkog seta
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FOTO Terezu iz 'Divljih pčela' ovakvu još niste vidjeli! Pozirala kao Kendall Jenner
Margarita nam je otkrila i što gledatelje čeka u novim epizodama 'Divljih pčela' te kako će se mijenjati njezina Tereza Vukas. | Foto: RTL
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Margarita nam je otkrila i što gledatelje čeka u novim epizodama 'Divljih pčela' te kako će se mijenjati njezina Tereza Vukas. | Foto: RTL
Komentari 3

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