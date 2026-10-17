FOTO Terezu iz 'Divljih pčela' ovakvu još niste vidjeli! Pozirala kao Kendall Jenner

- Uvijek je lijepo kad imaš priliku rasti uz svoj lik, proći razne životne faze uz njega i to je ljepota ovog formata koji 'Divlje pčele' jesu. Tereza će gledatelje svakako iznenađivati, kao što je i mene dok sam čitala nove epizode. Rekla bih da se polako ali sigurno pretvara iz djevojčice u mladu ženu - dodala je glumica. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL