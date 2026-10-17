FOTO Terezu iz 'Divljih pčela' ovakvu još niste vidjeli! Pozirala kao Kendall Jenner

Od Tereze Vukas do Kendall Jenner! Splitska glumica Margarita Mladinić (27), koju gledatelji prate u RTL-ovim 'Divljim pčelama', pokazala je sasvim drugo lice na snimanju naslovnice Cafea. Mlada glumica pozirala je poput slavne manekenke i pokazala koliko se lako snalazi i izvan glumačkog seta
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Margarita nam je otkrila i što gledatelje čeka u novim epizodama 'Divljih pčela' te kako će se mijenjati njezina Tereza Vukas.
| Foto: RTL
Margarita nam je otkrila i što gledatelje čeka u novim epizodama 'Divljih pčela' te kako će se mijenjati njezina Tereza Vukas. |
Foto: RTL
Margarita nam je otkrila i što gledatelje čeka u novim epizodama 'Divljih pčela' te kako će se mijenjati njezina Tereza Vukas.
| Foto: RTL
- Tereza u drugoj sezoni stvarno doživljava procvat odrastanja, sigurnija je u svoje odluke i hrabrija u poduzimanju koraka prema svojoj slobodi i to je ono što me iznimno raduje i što me kao glumicu intrigira - rekla je.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Uvijek je lijepo kad imaš priliku rasti uz svoj lik, proći razne životne faze uz njega i to je ljepota ovog formata koji 'Divlje pčele' jesu. Tereza će gledatelje svakako iznenađivati, kao što je i mene dok sam čitala nove epizode. Rekla bih da se polako ali sigurno pretvara iz djevojčice u mladu ženu - dodala je glumica.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
S ekipom iz 'Divljih pčela' druži se i izvan seta.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Mi smo stvarno postali prava mala obitelj. Ekipu ove serije stvarno čine prekrasni ljudi, da onako baš s guštom u 5:00 ujutro ustaješ i veseliš se novom radnom danu, upravo zbog takvoga radnoga kolektiva. Mimo seta se najčešće družimo mi iz mlađe postave, što je nekako i prirodno... Cuga, društvene igre, gledanje utakmica..., to su nam uobičajena druženja - ispričala nam je.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Put do glumačkog uspjeha nije joj bio jednostavan.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Akademiju je upisala tek iz četvrtog pokušaja, a dotad je šest dana u tjednu radila u kinu.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Uopće ne znam točno imenovati to što me tjeralo da izađem na prijamni nakon još jednog neuspjeha. Inat, valjda. Htjela sam dokazati samoj sebi da to mogu, a onda valjda i drugima. Sjećam se tog osjećaja kad sam konačno vidjela svoje ime na toj listi. Neprocjenjivo - prisjetila se Margarita.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Prvi glumački honorar potrošila je na kožnatu jaknu koju je mjesecima priželjkivala, pa je do kraja mjeseca živjela na palenti.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Danas novac troši na sve.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
- Ali na apsolutno sve. Nažalost, stvarno nemam problem potrošiti novac i nisam nimalo racionalna po prirodi. Tome se učim sad kad sam malo zrelija, ali moram vam priznati da mi to i dalje jako teško ide - otkrila nam je.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Osim glume, Margarita se okušala i u modelingu, i to sasvim slučajno.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Tom Dubravec
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto PROMO
Foto Tom Dubravec
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto RTL
Foto RTL
Foto rtl
Foto rtl
Foto rtl
Foto RTL