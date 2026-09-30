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FOTO Teyana Taylor tresla je guzu u tangicama, a sada voli nositi 'gole' haljine u javnosti

Teyana Taylor američka je pjevačica, glumica i plesačica koju mnogi je pamte iz spota Kanye Westa gdje je plesala gotovo polugola, a danas na crvenim tepisima nosi 'gole' haljine. Ove godine je i prvi put nominirana za Oscara i to za sporednu žensku ulogu za film 'One Battle After Another'
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FOTO Teyana Taylor tresla je guzu u tangicama, a sada voli nositi 'gole' haljine u javnosti
Teyana Taylor bila je protagonistica spota za pjesmu 'Fade' američkog repera Kanyea Westa. | Foto: screenshoot/Youtube
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Teyana Taylor bila je protagonistica spota za pjesmu 'Fade' američkog repera Kanyea Westa. | Foto: screenshoot/Youtube
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