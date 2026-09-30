FOTO Teyana Taylor tresla je guzu u tangicama, a sada voli nositi 'gole' haljine u javnosti

Teyana Taylor američka je pjevačica, glumica i plesačica koju mnogi je pamte iz spota Kanye Westa gdje je plesala gotovo polugola, a danas na crvenim tepisima nosi 'gole' haljine. Ove godine je i prvi put nominirana za Oscara i to za sporednu žensku ulogu za film 'One Battle After Another'
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Teyana Taylor bila je protagonistica spota za pjesmu 'Fade' američkog repera Kanyea Westa.
| Foto: screenshoot/Youtube
Teyana Taylor bila je protagonistica spota za pjesmu 'Fade' američkog repera Kanyea Westa. |
Foto: screenshoot/Youtube
Teyana Taylor bila je protagonistica spota za pjesmu 'Fade' američkog repera Kanyea Westa.
| Foto: screenshoot/Youtube
U spotu se Teyana pojavljuje noseći tek tangice i topić koji otkriva njene bujne grudi.
| Foto: screenshoot/Youtube
Mnogi su tada komentirali njen fizički izgled ističući njene utrenirane mišiće i veliku guzu.
| Foto: screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Teyana kroz cijeli spot pleše nauljena i mokre kose te u prvi plan stavlja svoje atribute.
| Foto: screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Iako je i tada već bila popularna, pojavljivanje u ovom seksi spotu još više je pridonijelo njenoj svjetskoj popularnosti.
| Foto: screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Foto screenshoot/Youtube
Teyana se nedavno pojavila i na MTV VMA dodjeli nagrada gdje je na crvenom tepihu pokazala duboki dekolte u dugoj crnoj čipkastoj haljini.
| Foto: Caroline Brehman
Teyana je i inače poznata po svojem stilu i načinu odjevanja te rado ističe svoje atribute.
| Foto: Caroline Brehman
Foto Caroline Brehman
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Caroline Brehman
Foto Profimedia
Foto Abdul Saboor
| Foto: Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Abdul Saboor
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto Katie Collins/REUTERS
Foto Katie Collins/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto David Dee Delgado/REUTERS
Foto David Dee Delgado/REUTERS