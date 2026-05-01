FOTO Thompsonova prateća vokalistica udala se za našeg pjevača, pjevali Jozinović i Cvek

Pjevač Josip Palameta i njegova dugogodišnja odabranica, također glazbenica Mihaela Karla Palić, izrekli su sudbonosno 'da'. Par je svoju vezu okrunio brakom posljednjeg dana travnja u Mostaru. Svadbena svečanost za obitelj i najbliže prijatelje bila je u jednome restoranu, a iako se radilo o intimnom okupljanju, atmosfera je bila vesela i ispunjena emocijama.
Mihaela je zablistala u elegantnoj, minimalističkoj vjenčanici, dok se Josip odlučio za klasično crno odijelo.
Sudeći prema snimkama koje su se brzo proširile društvenim mrežama, slavlje je proteklo u opuštenom ozračju, uz obilje spontanih trenutaka pjesme i druženja s gostima, što i ne čudi s obzirom na to da su i mladenci i velik dio njihovih uzvanika životno vezani uz glazbu.
Jakov Jozinović je s mladencima zapjevao svoj hit 'Ja volim'.
Među gostima su bili i Jelena Rozga te Ivan Huljić.
Poseban pečat slavlju dali su njihovi prijatelji i kolege, koji su se pobrinuli da glazbena kulisa bude na najvišoj razini.
Za jedan od najemotivnijih trenutaka večeri, prvi ples mladenaca, bili su zaduženi Matija Cvek i Jakov Jozinović.
Atmosferu je dodatno podigla i Vanna.
Josip i Mihaela Karla par su već nekoliko godina.
Njihova ljubavna priča spaja različite, ali iznimno uspješne glazbene svjetove.
Josip Palameta cijenjeni je kantautor iz Mostara koji je svojim iskrenim stihovima i emotivnim interpretacijama osvojio srca publike.
Na svom debitantskom EP-ju, na kojem progovara o ljubavi i ranjivosti, surađivao je s prijateljima poput Cveka i Farisa Pinje.
S druge strane, Mihaela Karla Palić iskusno je i poznato lice s velikih pozornica. Kao mlađa sestra iz popularnog glazbenog dua "Sestre Palić" godinama gradi karijeru, a široj javnosti najpoznatija je kao jedna od dugogodišnjih pratećih vokalistica na turnejama Marka Perkovića Thompsona.
