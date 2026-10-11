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EVO KAKO JE BILO

FOTO Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta

Oproštaj nije prošao bez glazbe, a jedan od okupljenih uzeo je gitaru i započeo s pjesmom 'Daj mi' Majki i Gorana Bareta. Ubrzo su mu se pridružili i drugi pa zapjevali 'Teške boje'
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Zagreb: Građani odali počast Goranu Baretu
U zagrebačkom naselju Zapruđe u nedjelju navečer okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi odali počast Goranu Baretu. Građani su se okupili u Parku Vjekoslava Majera, nedaleko od stana u kojem je živio, i palili svijeće u znak sjećanja na glazbenika. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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U zagrebačkom naselju Zapruđe u nedjelju navečer okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi odali počast Goranu Baretu. Građani su se okupili u Parku Vjekoslava Majera, nedaleko od stana u kojem je živio, i palili svijeće u znak sjećanja na glazbenika. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 5

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