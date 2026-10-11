FOTO Tisuće ljudi, pjesma i suze u zagrebačkom Zapruđu. Ovako su se fanovi oprostili od Bareta

Oproštaj nije prošao bez glazbe, a jedan od okupljenih uzeo je gitaru i započeo s pjesmom 'Daj mi' Majki i Gorana Bareta. Ubrzo su mu se pridružili i drugi pa zapjevali 'Teške boje'
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U zagrebačkom naselju Zapruđe u nedjelju navečer okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi odali počast Goranu Baretu. Građani su se okupili u Parku Vjekoslava Majera, nedaleko od stana u kojem je živio, i palili svijeće u znak sjećanja na glazbenika.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U zagrebačkom naselju Zapruđe u nedjelju navečer okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi odali počast Goranu Baretu. Građani su se okupili u Parku Vjekoslava Majera, nedaleko od stana u kojem je živio, i palili svijeće u znak sjećanja na glazbenika.
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U zagrebačkom naselju Zapruđe u nedjelju navečer okupilo se nekoliko tisuća ljudi kako bi odali počast Goranu Baretu. Građani su se okupili u Parku Vjekoslava Majera, nedaleko od stana u kojem je živio, i palili svijeće u znak sjećanja na glazbenika.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Među okupljenima su ljudi svih generacija, od starijih građana do mladih i obitelji s djecom, a neki su poveli i svoje pse. Brojni lampaši ispunili su dio parka, a građani su ih neprestano donosili i slagali.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Oproštaj nije prošao bez glazbe, a jedan od okupljenih uzeo je gitaru i započeo s pjesmom „Daj mi” Majki i Gorana Bareta. Ubrzo su mu se pridružili i drugi s gitarama pa su zajedno zapjevali „Teške boje”.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nakon toga nizale su se i druge pjesme, među kojima su „Budi ponosan”, „Mene ne zanima”, „Put ka sreći”, „Mršavi pas” i „Ja sam budućnost”. Glazba je odjekivala parkom dok su okupljeni palili svijeće i prisjećali se Bareta i njegova glazbenog nasljeđa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Park Vjekoslava Majera tako je postao mjesto zajedničkog oproštaja na kojem su obožavatelji glazbeniku odali počast upravo pjesmama koje su obilježile njegovu karijeru. Uz stotine upaljenih lampaša i zajedničko pjevanje, građani su pokazali koliko je njegov rad značio različitim generacijama.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL