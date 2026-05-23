FOTO Tko bi joj dao toliko! Jane Seymour obara i u 76. godini

Jedna od nekadašnjih Bondovih djevojaka je otkrila kako održava svoju vitku liniju, a njezina metoda promalo je rigorozna. Osim toga, otkrila je i kako svakodnevno vježba
Glumica Jane Seymour, najpoznatija po ulozi u seriji "Dr. Quinn, žena vrač" i kao jedna od Bondovih djevojaka, i u 76. godini plijeni pozornost svojom nevjerojatnom figurom i energijom.
Nedavno je otkrila kako održava svoju vitku liniju, a njezina metoda promalo je rigorozna: jede samo jedan obrok dnevno. Za razliku od mnogih dijeta koje se temelje na brojanju kalorija ili izbacivanju određenih skupina namirnica, Seymour se usredotočila na vrijeme obroka.
Glumica je pojasnila da se njezin jedini pravi obrok u danu odvija oko 13:30 sati, odnosno u vrijeme ručka. Smatra da joj to omogućuje da u potpunosti uživa u hrani bez kasnijeg osjećaja težine. Njezina se prehrana uglavnom temelji na mediteranskoj kuhinji, a na tanjuru se najčešće nalaze riba i obilje povrća. Veliki dio zelenila, kako je otkrila u intervjuu, uzgaja u vlastitom vrtu, što joj osigurava svježe i organske namirnice.
Dan započinje samo šalicom kave, a ponekad doručkuje kuhana jaja kao izvor proteina. Kako bi izdržala do svog glavnog obroka, tijekom dana poseže za zdravim grickalicama. Među omiljenima su joj pistacije, sirovo povrće poput krastavaca i celera te humus.
Jane Seymour naglašava da svoj način prehrane ne doživljava kao dijetu, već kao svjestan odabir životnog stila koji joj odgovara i daje energiju.
Ljudi me pitaju imam li dan za varanje s prehranom, a ja im odgovorim da nikad nisam na dijeti, samo donosim dobre odluke i držim ih se, pojasnila je.
Osim prehrane, Seymour svoju vitalnost pripisuje i cjelovitom, odnosno holističkom pristupu zdravlju. Redovita tjelovježba neizostavan je dio njezine rutine, s posebnim naglaskom na pilates, koji prakticira na spravi reformer, te vježbe s utezima za održavanje mišićne mase i snage.
Svoju rutinu vježbanja povremeno dijeli i s pratiteljima na društvenim mrežama, čime mnoge inspirira da ostanu aktivni bez obzira na dob. Uz to, ističe važnost dovoljne količine sna i učinkovitog upravljanja stresom kao temelja za dobro zdravlje i mladolik izgled.
Prehrana s jednim obrokom dnevno, poznata pod akronimom OMAD (One Meal a Day), ekstreman je oblik povremenog posta. Ovaj režim podrazumijeva razdoblje posta od otprilike 23 sata, dok se sve dnevne kalorije unose unutar jednog sata. Iako ovakav pristup može dovesti do brzog gubitka kilograma zbog značajnog kalorijskog deficita, stručnjaci upozoravaju na brojne potencijalne rizike.
Moguće nuspojave uključuju kronični umor, manjak energije, razdražljivost i poteškoće s koncentracijom.
