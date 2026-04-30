KRV NIJE VODA

FOTO Tko je Vannina sestra? Upoznajte Jasminu Ranilović

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Pixsell, Canva

Naša poznata pjevačica gotovo nikad na društvenim mrežama ne objavljuje svoju stariju sestru Jasminu Ranilović, na koju je, kako je jednom istaknula, vrlo ponosna

Admiral

Ivana Vrdoljak (55), poznatija kao Vanna najavila je novi veliki koncert u Lisinskom koji će se održati 19. svibnja, što su njeni obožavatelji dočekali s oduševljenjem. 

Iako je na pozornici već više desetljeća te je publika pomno prati, mnogi još ne znaju kako Vanna ima stariju sestru, Jasminu Ranilović.

Jasmina živi u Koprivnici gdje i radi kao direktorica Projekata i primijenjenih istraživanja Podravke. Ova uspješna poslovna žena, doktorica znanosti, sliči na svoju poznatu sestru, a zajedničko obilježje svakako im je kratka plava kosa te plave oči.  

Zagreb: Konferencija Nacionalni inovacijski sustav - rješenja za globalne izazove
Zagreb: Konferencija Nacionalni inovacijski sustav - rješenja za globalne izazove | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vanna je jednom prilikom, dok je gostovala u emisiji 'Top Music Desk' na Top radiju, progovorila o sestri Jasmini, a nije skrivala koliko joj ona znači.

'Kad sam došla na fakultet, moja starija sestra je već bila tu i voljela je brijati po klubovima, plesati, i njezina podrška mi je baš bila bitna. To ti je bilo ono, učiš, polažeš ispite, ali i ideš van. I stalno gledaš tko ima bolji move. Danas tog plesa nema toliko, svi su po kavama. Ja ne volim ići po kavama. Daj mi muziku, beat, pokret', ispričala je Vanna.

Hrvatska pamet Hrvatskoj, interaktivna tribina: Kako ostvariti uspješan biznis u Hrvatskoj
Hrvatska pamet Hrvatskoj, interaktivna tribina: Kako ostvariti uspješan biznis u Hrvatskoj | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pjevačica sestru gotovo nikada ne objavljuje na društvenim mrežama, s iznimkon 2017. godine, kada je zbog silnog ponosa morala svijetu pokazati svoj uzor.

"Pohvalit ću se svojom sestrom - inovatoricom, izumiteljicom i zaljubljenicom u svoj posao..." napisala je Vanna prije devet godina u Facebook objavi uz koju je stavila i fotografiju starije sestre.

Inače, Vannini i Jasminin otac je Bolto Ranilović, koji je po zanimanju bio diplomirani inženjer arhitekture te bavio fotografijom. Umro je 2008. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

