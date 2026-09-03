FOTO Tko je Vittoria Ceretti? U Veneciji pokazala bradavice, a već godinama ljubi DiCaprija

Čim si u vezi s nekim tko ima veću publiku od tebe, postaneš 'nečija djevojka', rekla je Vittoria Ceretti prošle godine za francuski Vogue. Talijanska manekenka dobro zna o čemu govori. Već nekoliko godina ljubi Leonarda DiCaprija, no iza nje je karijera koja je počela mnogo prije veze s holivudskom zvijezdom. U četvrtak je ponovno privukla pozornost na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je stigla u crnoj haljini s prozirnim mrežastim dijelom preko grudi
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Vittoria danas ima 28 godina, a u modeling je ušla sa samo 14. Sve je počelo gotovo slučajno. S rođacima je vidjela oglas za natjecanje Elite Model Look, fotografirali su se iz zabave i poslali njezine fotografije.
| Foto: Yara Nardi
Vittoria danas ima 28 godina, a u modeling je ušla sa samo 14. Sve je počelo gotovo slučajno. S rođacima je vidjela oglas za natjecanje Elite Model Look, fotografirali su se iz zabave i poslali njezine fotografije. |
Foto: Yara Nardi
Vittoria danas ima 28 godina, a u modeling je ušla sa samo 14. Sve je počelo gotovo slučajno. S rođacima je vidjela oglas za natjecanje Elite Model Look, fotografirali su se iz zabave i poslali njezine fotografije.
| Foto: Yara Nardi
Godine 2012. stigla je među finalistice talijanskog izbora i potpisala ugovor s Eliteom. Sama je kasnije priznala da u tom trenutku nije ni sanjala o manekenskoj karijeri.
| Foto: CIAO, MIBA, FATA
Ubrzo je počela raditi za najveća imena modne industrije. Nosila je revije i snimala kampanje za Chanel, Pradu, Versace, Fendi, Givenchy, Valentino, Alexander McQueen i brojne druge kuće.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Na naslovnici američkog Voguea pojavila se već s 18 godina s Kendall Jenner, Gigi Hadid i drugim poznatim manekenkama. Tijekom karijere stigla je i na naslovnice američkog, britanskog, francuskog i talijanskog Voguea.
| Foto: Ik Aldama
Prije DiCaprija Vittoria je ljubila DJ-a i producenta Mattea Millerija, poznatog i kao Anyma te kao člana dua Tale of Us. Vjenčali su se 1. lipnja 2020. na Ibizi.
| Foto: CIAO, MIBA, FATA
Planirali su svadbu za listopad, no tijekom boravka na otoku odlučili su sve ubrzati. Na intimnoj ceremoniji nisu imali obitelj ni prijatelje, nego samo svjedoke, a Vittoria je nosila jednostavnu bijelu haljinu Jacquemus.
| Foto: Instagram
Brak je završio nekoliko godina poslije, a s DiCaprijem su je počeli povezivati u ljeto 2023. Njih dvoje privatnost uglavnom čuvaju za sebe, no Ceretti je u velikom intervjuu za francuski Vogue ipak otkrila jedan detalj.
| Foto: Instagram
Na pitanje gdje je upoznala slavnog glumca kratko je odgovorila: 'U Milanu. Ali ne bih ulazila u detalje'.
| Foto: Instagram
U istom je razgovoru priznala da joj smeta što je zbog veze mnogi predstavljaju prvenstveno kao DiCaprijevu djevojku.
| Foto: Instagram
- Odjednom o tebi govore kao o djevojci ovoga ili bivšoj onoga - objasnila je te dodala da joj takve etikete nisu ugodne.
| Foto: Instagram
DiCaprio i Ceretti i dalje su zajedno. U ožujku ove godine pojavili su se zajedno i na dodjeli Oscara. Glumac je crvenim tepihom prošetao sam, dok mu se Vittoria pridružila u dvorani, gdje su sjedili jedno uz drugo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram