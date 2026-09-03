SVI SU GLEDALI U NJU FOTO Tko je Vittoria Ceretti? U Veneciji pokazala bradavice, a već godinama ljubi DiCaprija

Čim si u vezi s nekim tko ima veću publiku od tebe, postaneš 'nečija djevojka', rekla je Vittoria Ceretti prošle godine za francuski Vogue. Talijanska manekenka dobro zna o čemu govori. Već nekoliko godina ljubi Leonarda DiCaprija, no iza nje je karijera koja je počela mnogo prije veze s holivudskom zvijezdom. U četvrtak je ponovno privukla pozornost na Venecijanskom filmskom festivalu, gdje je stigla u crnoj haljini s prozirnim mrežastim dijelom preko grudi

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