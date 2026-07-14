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UHIĆEN U AKCIJI USKOK-A

FOTO Tko je žena Darija Šimića? U braku su već 26 godina...

Dario Šimić i njegova supruga Jelena u braku su već 26 godina, a slove za jedan od najskladnijih parova na sceni. Šimić je, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićen u akciji USKOK-a zbog sumnji u korupciju prilikom otvaranja privatnog kampirališta nedaleko od Tisnog na Murteru.
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Zagreb: 03.06.2000. vjen?ali se Dario Šimi? i Jelena Medi?
Bivši Vatreni i njegova odabranica jedan su od najdugovječnijih domaćih parova.  | Foto: puklavda
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Bivši Vatreni i njegova odabranica jedan su od najdugovječnijih domaćih parova.  | Foto: puklavda
Komentari 2

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