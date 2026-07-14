FOTO Tko je žena Darija Šimića? U braku su već 26 godina...

Dario Šimić i njegova supruga Jelena u braku su već 26 godina, a slove za jedan od najskladnijih parova na sceni. Šimić je, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, uhićen u akciji USKOK-a zbog sumnji u korupciju prilikom otvaranja privatnog kampirališta nedaleko od Tisnog na Murteru.
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Bivši Vatreni i njegova odabranica jedan su od najdugovječnijih domaćih parova.
| Foto: puklavda
Bivši Vatreni i njegova odabranica jedan su od najdugovječnijih domaćih parova. |
Foto: puklavda
Bivši Vatreni i njegova odabranica jedan su od najdugovječnijih domaćih parova.
| Foto: puklavda
Dario je Jelenu, inače djevojačkog prezimena Medić, upoznao u zagrebačkom klubu 'Saloon' dok je ona imala tek 17 godina.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Iako vrlo mladi, njihova veza je ubrzo prerasla u brak te su 'sudbonosno da' izrekli 2000. godine.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Par je u braku dobio četiri sina; Roka, Davida, Viktora i Nikolasa.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Njihov najstariji sin, 22-godišnji Roko je uspješan nogometaš, a postigao je i golove u reprezentaciji U-21. Trenutno igra u velškom klubu Cardiff City.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Zajedno se rijetko pojavljuju u javnosti, ali oboje ističu kako im je obitelj oduvijek na prvome mjestu.
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Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Igor Kralj/Marko Lukunic/PIXSELL