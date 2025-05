FOTO U Prelogu birali najljepše djevojke i mladiće! Druga pratilja miss je Koprivničanka

Protekli vikend održan je izbor za Miss i Mistera sjeverozapadne Hrvatske u Prelogu, u Međimurskoj županiji. Kandidati i kandidatkinje pripremali su se tri dana u Koprivničko-križevačkoj županiji, a natjecanje je okupilo mlade talente modne scene iz raznih dijelova regije, javlja epodravina.hr

Posebnu pažnju privukla je Koprivničanka Viktorija Kovač, koja je ponijela titulu druge pratilje izbora 'The Best Model'. Time je ostvarila zapažen uspjeh i predstavila svoj kraj.

Titulu 'The Best Model' među djevojkama odnijela je Monika Mankas, dok je Lana Novak proglašena prvom pratiljom. Titulu 'The Best Model' fotogeničnosti osvojila je Tara Žulić.

U kategoriji 'Lice godine' briljirala je Lorena Prugovečki, dok su njene pratilje bile Mihaela Horvat (prva pratilja) i Elena Mikac (druga pratilja). Nagradu za Lice godine fotogeničnosti ponijela je Nika Nikolić.

Kod muških natjecatelja, titulu 'The Best Modela' ponio je Boris Blagojević, dok su Milan Kovačević i Igor Ilić osvojili titule prvog i drugog pratitelja. Nagrada za najfotogeničnijeg muškog modela pripala je Lovri Čaniću.