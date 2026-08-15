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FOTO U stravičnom požaru kod Omiša oštećena je i kuća u kojoj je sniman film 'Trešeta' iz 2006.

'Trešeta' je komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića. Radnja prati trojicu prijatelja koji nakon smrti četvrtog igrača očajnički traže zamjenu za partiju trešete.
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24sata Omiš: Požarom oštećena kuća u kojoj je sniman film "Trešete"
„Trešeta“ je hrvatska komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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„Trešeta“ je hrvatska komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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