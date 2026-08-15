FOTO U stravičnom požaru kod Omiša oštećena je i kuća u kojoj je sniman film 'Trešeta' iz 2006.

'Trešeta' je komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića. Radnja prati trojicu prijatelja koji nakon smrti četvrtog igrača očajnički traže zamjenu za partiju trešete.
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„Trešeta“ je hrvatska komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
„Trešeta“ je hrvatska komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
„Trešeta“ je hrvatska komedija-drama iz 2006. godine, u režiji Dražena Žarkovića, prema scenariju Pave Marinkovića
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kuća u kojoj je film sniman nalazi se u mjestu Brzet kod Omiša
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Radnja prati trojicu prijatelja koji nakon smrti četvrtog igrača očajnički traže zamjenu za partiju trešete.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Film je smješten na malom dalmatinskom otoku koji polako izumire, među malobrojnim stanovnicima čiji se životi počinju isprepletati.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Trojica pokušavaju nagovoriti gotovo svakoga da im se pridruži za stolom – svećenika, seoskog redikula, Zagrepčanina koji želi kupiti vikendicu i lokalnog policajca.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kroz potragu za četvrtim igračem postupno se otkrivaju tajne i odnosi među stanovnicima otoka.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Film je imao vrlo lijep festivalski put: osvojio je, među ostalim, Ekumensku filmsku nagradu u Mannheim-Heidelbergu, Silver Rosa Camuna u Bergamu, Grand Prix za najbolji film u Bukureštu, kao i nagradu za najbolju fotografiju.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL