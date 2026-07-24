ODLAZAK GLUMCA FOTO U suzama se oprostili od Šabana: Ekipa iz 'Smogovaca' je neutješna, Šerbedžija govorio...

Na zagrebačkom Mirogoju su se u petak od Damira Šabana oprostili njegovi najbliži, prijatelji i kolege. Glumac je preminuo u utorak u Zagrebu, a javnost ga je upoznala kao Mazala iz 'Smogovaca'

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