ODLAZAK GLUMCA
FOTO U suzama se oprostili od Šabana: Ekipa iz 'Smogovaca' je neutješna, Šerbedžija govorio...
Na zagrebačkom Mirogoju su se u petak od Damira Šabana oprostili njegovi najbliži, prijatelji i kolege. Glumac je preminuo u utorak u Zagrebu, a javnost ga je upoznala kao Mazala iz 'Smogovaca'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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