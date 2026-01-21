Obavijesti

VESELA SPLIĆANKA

FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
Splićanka Katarina (45) natjecateljica je devete sezone showa 'Život na vagi'. Svojom je iskrenošću i snagom osvojila srca gledatelja, a svoju transformaciju s velikom predanošću nastavlja i danas | Foto: RTL
