FOTO U 'Život na vagi' Katarina je ušla s 213 kila: Danas je ona neprepoznatljiva, ovako izgleda

Splićanka je pokazala nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
Splićanka Katarina (45) natjecateljica je devete sezone showa 'Život na vagi'. Svojom je iskrenošću i snagom osvojila srca gledatelja, a svoju transformaciju s velikom predanošću nastavlja i danas
| Foto: RTL
Splićanka Katarina (45) natjecateljica je devete sezone showa 'Život na vagi'. Svojom je iskrenošću i snagom osvojila srca gledatelja, a svoju transformaciju s velikom predanošću nastavlja i danas |
Foto: RTL
Splićanka Katarina (45) natjecateljica je devete sezone showa 'Život na vagi'. Svojom je iskrenošću i snagom osvojila srca gledatelja, a svoju transformaciju s velikom predanošću nastavlja i danas
| Foto: RTL
Aktivna je na društvenim mrežama, posebno na TikToku, a na njima s pratiteljima redovito dijeli isječke iz svog života
| Foto: RTL
Velika je motivacija mnogima jer je u show ušla s 213,6 kg. Imala je zdravstvenih problema, a njeno srce se zbog goleme količine masnog tkiva nije moglo jasno vidjeti ultrazvukom
| Foto: RTL
Imala je i privatnih problema. U kratkom razdoblju izgubila je 21-godišnjeg brata, s kojim je imala bezbrižno i sretno djetinjstvo, a potom i oba roditelja.
| Foto: RTL
Unatoč svemu, pokazala je nevjerojatnu snagu volje te je do finalnog vaganja skinula ukupno 45,9 kilograma, od čega 31,7 tijekom samog boravka u kući
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Ovako danas izgleda
| Foto: Instagram
Foto tiktok
Foto RTL
Da skidanje kilograma nije samo hir, pokazala je odmah nakon blagdana jer se vrlo aktivno posvetila ozbiljnim treninzima
| Foto: Instagram
Foto RTL
Foto tiktok
Foto RTL
Foto tiktok
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL