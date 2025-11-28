Obavijesti

Galerija

Komentari 15
NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA

FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!

Bivša natjecateljica pohvalila se nevjerojatnom transformacijom koju je postigla zahvaljujući vlastitoj upornosti i zdravijem načinu života. 'Nova ja', poručila je dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!
Štefica Sever bila je kandidatkinja 'Života na vagi' prije tri godine, a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma. | Foto: RTL
1/21
Štefica Sever bila je kandidatkinja 'Života na vagi' prije tri godine, a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma. | Foto: RTL
Komentari 15

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025