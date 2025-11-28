NEVJEROJATNA TRANSFORMACIJA
FOTO U 'Život na vagi' ušla je s 157,6 kilograma, a danas je Štefica Sever neprepoznatljiva!
Bivša natjecateljica pohvalila se nevjerojatnom transformacijom koju je postigla zahvaljujući vlastitoj upornosti i zdravijem načinu života. 'Nova ja', poručila je dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu
Štefica Sever bila je kandidatkinja 'Života na vagi' prije tri godine, a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma.
| Foto: RTL
Foto: RTL
| Foto: RTL
Put ove bivše kandidatkinje nakon završetka showa nije bio nimalo lagan, pa se tako 2023. godine suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih je morala proći čak pet operacija.
| Foto: RTL
Unatoč mirovanju, Štefica se vratila treninzima i zdravim navikama, a rezultati su i više nego vidljivi.
| Foto: RTL/canva
Dosad je skinula čak 70 kilograma, što se može vidjeti i po njezinim fotografijama koje često dijeli na svojim društvenim mrežama.
| Foto: RTL
'Nova ja', poručila je ovih dana dok je nasmiješena pozirala u crnom odijelu.
| Foto: Instagram
Nedavno se osvrnula na svoje sudjelovanje u RTL-ovu showu. 'Moje putovanje je počelo 2022.g. sa ulaskom u show život na vagi. Doslovno mi je promijenilo život', riječi su kojima je nedavno započela objavu na svom Instagram profilu.
| Foto: RTL/canva
Objasnila je i što je sve tijekom sudjelovanja u showu naučila: 'Tamo sam zapravo shvatila što sam sve napravila od svojeg života, a to je da sam se dovela do samog dna. Što se samog kilograma tiče, nezadovoljstva,depresije i zdravstvenog stanja'.
| Foto: RTL/canva
'Eto prošle su 3 godine i naučila sam puno novih stvari o sebi, a i o samoj prehrani, a naravno i da tjelesna aktivnost mora biti prisutna.
Danas mogu reći da sa 70 kg manje živim punim plućima. I PONOSNA SAM NA SEBE', zaključila je hrabra Štefica.
| Foto: Instagram
