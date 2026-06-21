FOTO Uh, kakvi prizori! Slavne dame uskočile su u tangice i nikad minijaturnije bikinije

Napokon je stiglo ljeto! Vrijeme je za sunce, more i kupaće kostime, a slavne ljepotice odavno su pokazale da im je upravo ovo omiljeno godišnje doba. Bilo da odmaraju na jahtama, uz bazen ili na pješčanim plažama, njihove fotografije u tangama i minijaturnim bikinijima iz godine u godinu pune društvene mreže
Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
Na plaži jednako lako privlači poglede kao nekad na izborima ljepote. Renata Lovrinčević Buljan (50) u bikiniju redovito pokazuje da su godine za nju tek broj.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
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Nives Celzijus odavno je pokazala da joj ljeto nije rezervirano za jednodijelne kupaće kostime.
| Foto: Instagram
Minijaturni bikiniji i odvažne poze njezin su zaštitni znak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Teretana, more i glazba, tako otprilike izgleda ljeto Žanamari Perčić.
| Foto: Instagram
Pjevačica se ne ustručava pokazati rezultate napornih treninga, a odvažni kupaći kostimi savršeno ih ističu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Gotovo da nema ljeta bez nove bikini fotografije Salme Hayek.
| Foto: Instagram
Glumica je od toga nenametljivo napravila svoju malu tradiciju, kojoj se obožavatelji svake godine iznova vesele.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Na plaži ili uz bazen, Jennifer Lopez uvijek privlači poglede.
| Foto: instagram
Redoviti treninzi i zdrav način života itekako se vide na njezinoj figuri.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Jennifer Lopez/Facebook
Jedna fotografija u bikiniju često joj vrijedi koliko i naslovnica prestižnog časopisa.
| Foto: Instagram/
Sydney Sweeney posljednjih je godina postala jedna od najpraćenijih mladih zvijezda Hollywooda.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Kad nije na filmskom setu, Sydney najradije bira more, bazene i vožnje brodom.
| Foto: Instagram/
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto PINE, CAMA, VAEM
Foto PINE, CAMA, VAEM
Foto Instagram
Kad god pobjegne na odmor, Sofía Vergara završi na naslovnicama.
| Foto: Instagram/
Njezine fotografije u bikiniju iz godine u godinu izazivaju istu reakciju, nevjericu da vrijeme za nju kao da je stalo.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram