NAPOKON STIGLO LJETO FOTO Uh, kakvi prizori! Slavne dame uskočile su u tangice i nikad minijaturnije bikinije

Napokon je stiglo ljeto! Vrijeme je za sunce, more i kupaće kostime, a slavne ljepotice odavno su pokazale da im je upravo ovo omiljeno godišnje doba. Bilo da odmaraju na jahtama, uz bazen ili na pješčanim plažama, njihove fotografije u tangama i minijaturnim bikinijima iz godine u godinu pune društvene mreže