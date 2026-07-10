LUDI OUTFITI
FOTO Ultra je krenula žestoko! Neki stigli u krznu na 26°C, a drugi bez hlačica i gaćica...
Prva večer Ultre tek je krenula, a Park mladeži već je 'eksplodirao' od modnih kombinacija koje čekaju cijelu godinu da ugledaju svjetlo dana. Napuhani jednorog, krznene navlake za noge usred srpnja, zastave iz svih krajeva svijeta, šljokice od glave do pete, leopard uzorak koji je prekrivao tek ono najnužnije... Jedni su došli plesati do jutra, drugi pokazati outfit koji su planirali mjesecima, a treći spojiti obojeDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu