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EVO KAKO SU IZGLEDALI

FOTO Upoznali se u 'Životu na vagi', skrivali su vezu i skupa skidali kile. Sad čekaju bebu

Nina Martina i Mario Mandić upoznali su se 2018. u trećoj sezoni emisije 'Život na vagi'. Nakon showa nastavili su družiti se, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubavnu vezu
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FOTO Upoznali se u 'Životu na vagi', skrivali su vezu i skupa skidali kile. Sad čekaju bebu
Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario Mandić čekaju prvo dijete. 'Naša djevojčica nam stiže 2027.', napisala je Nina Martina uz crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka. | Foto: Instagram
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Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario Mandić čekaju prvo dijete. 'Naša djevojčica nam stiže 2027.', napisala je Nina Martina uz crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka. | Foto: Instagram
Komentari 6

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