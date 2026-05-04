FOTO Upoznali se u 'Životu na vagi', skrivali su vezu i skupa skidali kile. Sad su se oženili

Nina Martina Korbar i Mario Mandić upoznali su se 2018. u trećoj sezoni emisije “Život na vagi”. Nakon showa nastavili su družiti se, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubavnu vezu. Ovog vikenda su se vjenčali
Ninu Martinu Korbar javnost je upoznala u popularnom showu 'Život na vagi', gdje je započela svoju životnu transformaciju, ali njezin put prema promjeni počeo je puno ranije.
Ninu Martinu Korbar javnost je upoznala u popularnom showu 'Život na vagi', gdje je započela svoju životnu transformaciju, ali njezin put prema promjeni počeo je puno ranije.
Nina Martina jednom je rekla kako je s 18 godina imala čak 150 kilograma.
U show je ušla s oko 124 kilograma, a izašla s impresivnih 84, no tu nije stala. Ukupno je tijekom godina izgubila više od 60 kilograma. Sada održava željenu kilažu zahvaljujući disciplini, treningu i promjeni životnih navika.
Kandidat treće sezone 'Života na vagi' bio je i Mario Mandić koji je u showu smršavio više od 50 kilograma,
Kada je ušao u show, imao je 165 kilograma, a sada je ponosni instruktor fitnessa.
- Nemojte trenirati zato što mrzite svoje tijelo nego zato što ga volite - rekao je Mario jednom prilikom.
Nakon završetka emisije, Nina nije posustala, a fitness je pretvorila u posao. Zajedno s partnerom Mariom Mandićem, kojega je upoznala u showu, otvorila je vlastitu teretanu, gdje danas pomaže drugima da postignu rezultate kakve je i sama ostvarila. Redovito trenira i motivira svoje pratitelje da ustraju u zdravom načinu života.
Sada su se odlučili i jedno drugome izreći sudbonosno 'da', a vjenčanje je održano prošlog vikenda.
Ako je suditi po fotografijama, bilo je pravo veselje obitelji i prijatelja mladenaca.
Podsjetimo, Nina se okušala i u glazbi te je objavila svoj prvi singl, inspiriran upravo osobnim borbama i životnim prekretnicama.
Prije toga bila je i na Supertalentu.
Nina Martina je nedavno objavila i kako je imala djevojačku zabavu s prijateljicama i obitelji.
