FOTO Upsić! Nives Celzijus pukle hlače na nezgodnom mjestu: 'Ja ovakva šećem po trgovini!'
Dok je Nives Celzijus bezbrižno šetala trgovinom tražeći ono što treba kupiti, nije ni slutila da su joj na guzi pukle traperice. Ipak, sve je ostalo zabilježeno na videu koji je Nives kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu.
Nives je obavljala kupnju kada su joj iznenada pukle hlače, a to to nije niti primijetila. Međutim, to nije promaklo osobi s kojom je bila u trgovini i koja je potajno snimila video Nives s leđa, dok traži po policama i saginje se tako puknutih traperica. | Foto: Instagram/Nives Celzijus/screenshot