KONCERT ZA PAMĆENJE

VIDEO Tereza Kesovija održala veliki oproštajni koncert u Splitu: Ponosna sam što sam tu

Piše Davor Lugarić, Zrinka Medak Radić,
Foto: Davor Lugarić/24sata

Naša glazbena diva oprostila se od svoje splitske publike koncertom na Starom placu

Tereza Kesovija oprašta se od svoje publike u Splitu. Sin Alan Ungar bodri je iz prvog reda sa suprugom i prijateljicom. 

Dok se čekao dolazak dive na pozornicu, publika je pogledala intervju Tereze.

Veliki oproštajni koncert Tereze Kesovije u Splitu 07:18
"To je tako, malo nas ima, malo nema. Ali dok nas ima, trebamo raditi na tome da nas pamte i s druge strane", rekla je pjevačica.

Poručila je publici da dolazi odmah.

"Publiku treba poštovati, uvijek moram bit dotjerana, ne raščupana. Ja moram to poštovati, iz dalekih krajeva dolaze...", poručila je diva.

Koncert počinje s Anom Uršulom Najev. 

"Pjevam prije Tereze u svom gradu, tu mi je baka, srce mi je puno", rekla je.

Nakon nje, na pozornicu je izašla Zrinka Milić i zapjevala pjesmu 'Galeb i ja'.

Stigla je i Tereza, a publika je ustala te je pozdravila ovacijama.

"Ponosna sam što sam na Starom placu, gdje su stasali veliki igrači, to je kolijevka Hajduka. Dođe mi da se upišem u Hajduk", rekla je diva odmah na početku.

Koncer je započela pjesmom "Gdje ima srca, tu sam i ja", a nakon početka maknula je i štap, dok je 'na oku' drži asistentica.

Nakon nekoliko pjesama, Tereza je odlučila malo sjesti, ali pjesma nije stala.

KOMENTIRALA TUĐMANA, TITA... Tereza Kesovija otvorila dušu, prisjetila se velike tragedije: 'To je tuga koja umire sa mnom'
