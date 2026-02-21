Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NA PUTOVANJU SKUPA

FOTO Uvijek će imati Pariz! Fine večere i nježni trenuci: Evo kako se Maja Šuput i Šime provode...

Maja Šuput i Šime Elez odlučili su otići na još jedan odmor. I to u Pariz, najromantičniji grad na svijetu. Pjevačica je na svojim mrežama objavila što su za sada obišli, kao i zanimljivu hranu koju su jeli...
FOTO Uvijek će imati Pariz! Fine večere i nježni trenuci: Evo kako se Maja Šuput i Šime provode...
'Iz Pariza s ljubavlju', napisala je kratko Maja Šuput na društvenim mrežama uz fotografije iz francuske metropole.  | Foto: Instagram
1/42
'Iz Pariza s ljubavlju', napisala je kratko Maja Šuput na društvenim mrežama uz fotografije iz francuske metropole.  | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026