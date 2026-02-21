FOTO Uvijek će imati Pariz! Fine večere i nježni trenuci: Evo kako se Maja Šuput i Šime provode...

Maja Šuput i Šime Elez odlučili su otići na još jedan odmor. I to u Pariz, najromantičniji grad na svijetu. Pjevačica je na svojim mrežama objavila što su za sada obišli, kao i zanimljivu hranu koju su jeli...
'Iz Pariza s ljubavlju', napisala je kratko Maja Šuput na društvenim mrežama uz fotografije iz francuske metropole.
| Foto: Instagram
Tamo je otputovala s 'Gospodinom Savršenim', Šimom Elezom.
Podijelila je koje su atrakcije već obišli, ali i što se našlo na njihovom meniju...
U petak ih je čitateljica 24sata 'ulovila' na letu za Pariz te nam ispričala kako su bili vrlo prisni.
| Foto: Čitatelj 24sata
Ponašali su se jako zaljubljeno. Sjedila mu je u krilu dobar dio leta, ljubili su se i mazili, rekla nam je čitateljica
Nedavno su išli i na Bali...
