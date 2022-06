FOTO Valjak i prijatelji stigli na koncert u čast Akiju, Massimo: 'Bio je veliki, veliki pjevač...'

Članovi benda Parni valjak te niz domaćih glazbenika stigli su u Pulu na koncert 'Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći…Aki' u čast životu i djelu Akija Rahimovskog.

Bend je Pulu za ovu koncertnu priču izabrao s razlogom - grad je to u kojem Akija pamte po velikodušnom humanitarnom radu te gdje je nagrađen i Poveljom počasnog građanina.

Članovima benda u pulskoj Areni pridružili su se Kiki Rahimovski, Massimo, Filip Rudan, Lu Jakelić, Pero Galić, Neno Belan, Nermin i mladi glazbenik Noa Rupčić.

Massimo nam kaže kako je jako teško stati u 'Akijeve čizme'.

- Pogotovo meni, jer nismo mijenjali intonaciju pjesmama koje ja pjevam. Tu govorim o napetosti pjesme, sve se moglo malo spustiti radi mene jer ja imam dosta dublji glas od Akijevog, ali nisam htio to napraviti. Mnogi su rekli nakon Arene, pa nisi zvučao onako tipično svoje. Da, jer to su te Akijeve visine. Nisam htio smetati bend, pogotovo u takvim trenucima, njima dan danas nije lako nakon svega toga. Jednostavno sam džentlmenski prihvatio zadatak takav kakav je i jasno, dok sam pripremao svoju ulogu pjevanja Akijevih pjesama, malo sam dublje ušao u to kako je on to radio, bio je veliki, veliki pjevač - ispričao nam je pjevač.

Lu Jakelić je vrlo emotivno reagirala na odlazak Akija, no kaže kako je na probama nisu sustigle emocije.

- Trenutno ne, jer se to sve nekako nakuplja i sprema unutra i tek uspiješ probaviti to nakon ovako velikih koncerata. Jasno je da se njegova prisutnost osjeti među svima nama, naravno ponajviše na bendu, ali ja samo učim, upijam i promatram. Najljepše od svega je što se osjeća apsolutni mir, a ne trema oko toga - kaže Lu.

Akija je, priča nam, srela samo jednom na snimanju 'A strane', no uz njega je vežu drage uspomene.

- Kad sam bila tinejdžerica i učila svirati gitaru, sjećam se vividno skidanja i printanja pjesama Parnog Valjka i sama činjenica da ću stati s tim bendom, nažalost bez njega, mi je jako neobična i lijepa životna poveznica - rekla je pjevačica.

