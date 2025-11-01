FOTO Vampirica Olja iz 'Ljubav je na selu' otvorila muzej u Splitu i zabavila posjetitelje

Posjetitelji su sinoć mogli zaviriti u svijet neobičnih instalacija i performasa splitske kultne figure u kojem su se odlično spojili humor i tamna estetika
Splićanka Olja Einfalt Mihovilović, poznata široj javnosti kao Vampirica Olja, sinoć je predstavila svoj najnoviji projekt – Vampirica Olja Museum, smješten u Marmontovoj ulici 6.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Splićanka Olja Einfalt Mihovilović, poznata široj javnosti kao Vampirica Olja, sinoć je predstavila svoj najnoviji projekt – Vampirica Olja Museum, smješten u Marmontovoj ulici 6. |
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Splićanka Olja Einfalt Mihovilović, poznata široj javnosti kao Vampirica Olja, sinoć je predstavila svoj najnoviji projekt – Vampirica Olja Museum, smješten u Marmontovoj ulici 6.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Događaj je pratio Noć vještica, a prisutni su uživali u neobičnoj kombinaciji umjetnosti, ironije i mistike.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Muzej se nalazi na katu iznad njezina dućana i zamišljen je kao prostor u kojem se humor i tamna estetika spajaju u jedinstveno iskustvo.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Posjetitelji su mogli istraživati instalaciju 'Pogodi vampiricu u srce', okušati se u vampirskom pikadu, kušati posebno vino koje, prema Oljinim riječima, ne ostavlja mrlje, već samo sjećanja, te razgledati eksponate koji ranije nisu bili javno prikazani.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Otvorenje je popraćeno i posebnim performansom, u kojem se mistika i humor stapaju u intrigantnu cjelinu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Olja, koja se s dozom samoironije opisuje kao '1370 godina stara vampirica', ovim je projektom još jednom učvrstila svoj status ikone splitske umjetničke scene.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Vampirica Olja Museum zamišljen je kao mjesto gdje se stvarnost susreće s legendom – prostor u kojem nema mjesta dosadi, a posjetitelji mogu u potpunosti uživati u neobičnom doživljaju.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL