Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NOVO ČAROBNO MJESTO

FOTO Vampirica Olja iz 'Ljubav je na selu' otvorila muzej u Splitu i zabavila posjetitelje

Posjetitelji su sinoć mogli zaviriti u svijet neobičnih instalacija i performasa splitske kultne figure u kojem su se odlično spojili humor i tamna estetika
Split: Otvorenje “Vampirica Olja Museuma”
Splićanka Olja Einfalt Mihovilović, poznata široj javnosti kao Vampirica Olja, sinoć je predstavila svoj najnoviji projekt – Vampirica Olja Museum, smješten u Marmontovoj ulici 6. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/18
Splićanka Olja Einfalt Mihovilović, poznata široj javnosti kao Vampirica Olja, sinoć je predstavila svoj najnoviji projekt – Vampirica Olja Museum, smješten u Marmontovoj ulici 6. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025