FOTO Vanessa Radman povukla se nakon nesreće na setu serije, a evo kako izgleda danas

Prije desetak godina bilo je gotovo nezamislivo upaliti televizor, a ne vidjeti Vanessu Radman. Bila je zvijezda najgledanijih sapunica, od 'Običnih ljudi' do 'Ponosa Ratkajevih' i 'Zakona ljubavi'. Njezin put, zapečaćen nastupom u 'Plesu sa zvijezdama' 2009. godine, izgledao je kao jednosmjerna karta za vrh. A onda, u jeku najveće popularnosti, sve se promijenilo
Glumica je 2013. tijekom snimanja serije 'Zora dubrovačka' pala s konja i teško ozlijedila kralježnicu.
Prošla je čak 50 tretmana fizikalne terapije, a zbog nesretnog događaja ostala je bez angažmana u seriji i zamijenila ju je Ines Bojanić.
Vanessa se na kraju odlučila vratiti u Köln, u kojemu je živjela do glumačkih angažmana u Hrvatskoj, a pojavila se i u nekim njemačkim filmovima i serijama.
Otprilike u isto vrijeme dok se oporavljala od ozljede, glumica se razvela od njemačkog scenografa Tima Pannena nakon devet godina braka.
Njezina ljubav prema domovini nikad nije nestala.
Prije godinu dana pojavila na zagrebačkoj premijeri filma 'Balkanika: Tamna strana'.
- I danas, nakon te ozljede kralježnice, ne razmišljam je li to za mene bilo dobro ili nije. To je tako bilo. I sad opet idem ravno, znam da dolaze dobra vremena za mene. U Hrvatsku me svojedobno ponijela ljubav, a onda je došao i posao. U Hrvatskoj bih uvijek rado glumila, ali na moju veliku tugu i žalost nisam više u Zagrebu. A kad je meni tamo tako lijepo... Malo sam i romantična i blesava po tom pitanju, volim rodnu grudu, volim svoj kraj, ljude i prirodu - rekla je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.
Ovako sad izgleda Vanessa Radman.
