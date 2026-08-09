FOTO Vanja iz 'Savršenog' više nije brineta! Pogledajte je sad

Vanja Stanojević bila je jedna od pobjednica prošlogodišnje sezone 'Gospodin Savršeni'. Iako je od Šime Eleza dobila posljednju ružu, njihova romansa nije zaživjela nakon što su se kamere ugasile. Sada ima novi imidž
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Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja.
| Foto: RTL
Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja. |
Foto: RTL
Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja.
| Foto: RTL
Ubrzo je uslijedio medijski rat u kojem su iznosili svoje strane priče.
| Foto: RTL
Dok je Vanja tvrdila da 'nikada nisu bili zajedno niti će biti' te optužila Šimu da je 'izgubio obraz', on je nudio drukčiju perspektivu.
| Foto: Instagram
Šime je u Podcastu Inkubator otkrio kako su problemi započeli zbog, kako je naveo, Vanjinih nerazumnih zahtjeva.
| Foto: Instagram
- Ostao sam zatečen zbog stvari koje su se tražile od mene i koje baš nisu imale smisla, tipa zabrana bilo kakve komunikacije s djevojkama iz vile. To mi je bilo malo previše - ispričao je Šime.
| Foto: Instagram
Situacija je, prema njegovim riječima, eskalirala kad se u Splitu našao s drugom natjecateljicom, Laurom Prgomet.
| Foto: Instagram
- Uslijedio je šok - raspad sistema. Znači, ako javim da ću se s nekime vidjeti - problem, ako ne javim opet - problem - požalio se.
| Foto: Instagram
Nakon medijske oluje, Vanja se povukla i posvetila sebi. Život joj se, kaže, nije drastično promijenio, osim što je postao dinamičniji, što joj i odgovara.
| Foto: Instagram
Najveću sreću pronašla je u povratku obvezama koje je stavila na čekanje zbog snimanja.
| Foto: Instagram
- Vratila sam se i faksu, i zbog toga sam najsretnija, tako da idem polako ali sigurno - otkrila je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Otkad je napustila show, Vanja je poznata i po transformacijama izgleda.
| Foto: Instagram
Na društvenim je mrežama objavila kako je sada crvenokosa!
| Foto: instagram
A u komentarima je skupila hrpu komplimenata na novi imidž.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram