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PROMIJENILA IMIDŽ

FOTO Vanja iz 'Savršenog' više nije brineta! Pogledajte je sad

Vanja Stanojević bila je jedna od pobjednica prošlogodišnje sezone 'Gospodin Savršeni'. Iako je od Šime Eleza dobila posljednju ružu, njihova romansa nije zaživjela nakon što su se kamere ugasile. Sada ima novi imidž
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FOTO Vanja iz 'Savršenog' više nije brineta! Pogledajte je sad
Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja. | Foto: RTL
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Iako su se pred kamerama rastali uz poljupce i obećanja, odnos Šime i Vanje ugasio se gotovo odmah po završetku snimanja. | Foto: RTL
Komentari 2

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