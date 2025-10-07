FOTO Vatromet, šuma i muzika uživo: Darko i Katarina Lazić proslavili prvi rođendan kćeri

Srpski folk pjevač Darko Lazić i njegova supruga, influencerica Katarina Lazić jučer su proslavili prvi rođendan kćeri Srne. Na velikoj proslavi u jednom hotelu u Pećincima, brojni su uzvanici uživali u zabavi za malenu djevojčicu, a sve je odisalo luksuzom, kao da je riječ o vjenčanju.

Visoka stabla na svakom stolu, bend uživo, plesni podij, veliki vatromet, kutak za fotografiranje....Sve je to bilo dio rođendanske proslave koja će se, ako je suditi po objavama na društvenim mrežama, dugo pamtiti.

Foto: crystal hotel pecinci/Instagram

Podsjetimo, Darko Lazić i njegova supruga Katarina nedavno su ozlijeđeni u teškoj prometnoj nesreći u Beogradu. Lazić i supruga vraćali su se promocije nove pjesme njezine sestre Tijane Matić, kada su doživjeli nesreću, 25. rujna. Auto im je bio potpuno smrskan, a njih dvoje su teško ozlijeđeni. Do nesreće je došlo kada je Lazić svojim automobilom marke Mercedes udario u autobus.

Katarina je jučer objavila fotografije na kojima je pokazala ožiljke koji su posljedica posjekotine, a još se uvijek vide tragovi šivanja. Nakon kratkog povlačenja iz javnosti kako bi se oporavila, influencerica, koja vodi i online grupu za vježbanje, vratila se svojim aktivnostima.

Lazić je već prije doživio jednu prometnu nesreću, 2018. godine, s 1.39 promila alkohola u krvi i bez vozačke dozvole. Automobil s kojim je pjevač upravljao sletio je s ceste i prevrnuo se na krov zbog čega je Lazić doživio teške tjelesne ozljede i borio se za život.