FOTO Večeras počinje druga sezona 'Divljih pčela'! Zavirite iza kulisa i otkrijte tajne Vrila

RTL-ova serija koja je pred televizore prikovala brojne gledatelje vraća se večeras s novom sezonom. Uz dobro poznatu postavu, gledateljima će se pridružiti i nova lica
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Marija Borić Jerneić, jedna od glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale
tijekom snimanja druge sezone pa gledateljima otkrila kako serija izgleda iza kulisa.
| Foto: Instagram
Marija Borić Jerneić, jedna od glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale
tijekom snimanja druge sezone pa gledateljima otkrila kako serija izgleda iza kulisa.
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Foto: Instagram
Marija Borić Jerneić, jedna od glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale
tijekom snimanja druge sezone pa gledateljima otkrila kako serija izgleda iza kulisa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uz dobro poznatu postavu, gledateljima će se pridružiti i nova lica. RTL je potvrdio dolazak Slavka Sobina, Mirte Zečević, Lare Nekić, Ljube Zečevića, Nele Kocsis, Saše Bunete, Paška Vukasovića, Roka Vihara i Tomislava Đunđera, a najavljeno je i još novih glumačkih imena.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
U galeriji zavirite u tajne Vrila i pogledajte kako izgleda snimanje popularne serije.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Slavko Midžor/PIXSELL