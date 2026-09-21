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VELIKI POVRATAK

FOTO Večeras počinje druga sezona 'Divljih pčela'! Zavirite iza kulisa i otkrijte tajne Vrila

RTL-ova serija koja je pred televizore prikovala brojne gledatelje vraća se večeras s novom sezonom. Uz dobro poznatu postavu, gledateljima će se pridružiti i nova lica
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FOTO Večeras počinje druga sezona 'Divljih pčela'! Zavirite iza kulisa i otkrijte tajne Vrila
Marija Borić Jerneić, jedna od glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale tijekom snimanja druge sezone pa gledateljima otkrila kako serija izgleda iza kulisa. | Foto: Instagram
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Marija Borić Jerneić, jedna od glumica RTL-ove serije 'Divlje pčele', podijelila je fotografije nastale tijekom snimanja druge sezone pa gledateljima otkrila kako serija izgleda iza kulisa. | Foto: Instagram
Komentari 1

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