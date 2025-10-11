FOTO Vodič za Oktobeer fest u Zagrebu: Pjevat će Maja Šuput, Lidija Bačić i Teška Industrija

Jesenski spektakl Oktobeer Fest Zagreb 2025 stigao je na Zagrebački velesajam, a posjetitelje očekuje nezaboravnih deset dana ispunjenih pivom, glazbom, zabavom i adrenalinom. Manifestacija, uređena po uzoru na poznati njemački Oktoberfest, donosi više od 10.000 kvadrata pivskih šatora, stotine izlagača, brojne glazbene nastupe te dosad neviđeni zabavni park. Sve na jednom mjestu.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Lunapark će raditi svakog dana od 13 do 2 sata ujutro, nudeći zabavu za sve uzraste, dok će veliko rolalište na površini većoj od 600 kvadrata biti otvoreno od 13 do 24 sata. Nakon 20 sati taj prostor postaje DISCO rolalište, gdje će posjetitelji moći uživati u plesu i glazbi na kotačima. Ulaz na rolalište stoji svega tri eura, a za isti iznos moguće je iznajmiti i role, što znači da za šest eura možete uživati u rolanju cijeli dan.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Program festivala traje svakog dana do 2 sata ujutro i uključuje moderatore, nagradne igre, zabavni program te glavne koncerte večeri koji počinju između 20:30 i 21 sat. Ulaz na festival od 13 do 18 sati potpuno je besplatan, a svi posjetitelji tada mogu slobodno pristupiti otvorenim terasama i sadržajima bez ulaznica i narukvica. Nakon 18 sati, ulaz je moguć isključivo uz festivalsku narukvicu i kupljenu ulaznicu. Karte se mogu nabaviti putem internetskog sustava Entrio ili svakodnevno na blagajni kod glavnog ulaza u OKTOBeer Fest na Zagrebačkom velesajmu. Svaki šator ima svoju terasu koja je otvorena cijeli dan, ali za ulazak u sam šator potrebno je imati važeću ulaznicu i narukvicu.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Glavni ulaz u festival nalazi se nasuprot parkinga kod Inine zgrade, a u navigaciju je dovoljno upisati "Istočni parking Zagrebačkog velesajma", jer se upravo preko puta njega nalazi ulaz na Oktobeer Fest.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na prostoru od 10.000 kvadrata šatora posjetitelje očekuju rijeke piva i europske gastronomske delicije, a cijela manifestacija uređena je u duhu originalnog Oktoberfesta. Po prvi put u Zagrebu stiže i najveći zabavni park u Europi, s atrakcijama kakve još nisu viđene u ovom dijelu kontinenta. Više od pet pozornica ugostit će popularne domaće izvođače, tribute bendove i autentične bavarske skupine, dok će više od 120 izlagača predstaviti svoje proizvode. Od craft pivovara i OPG-ova do slatkih kutaka i gastro zona.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U hrvatskom šatoru publiku će zabavljati najpoznatija domaća imena: Mate Bulić 10. listopada, Big Cro Dance Party s Ivanom Banfić, E.T.-jem, Simpliciom, Alkom Vuicom i Ilianom Kabiljom 11. listopada, Dražen Zečić 12. listopada, Lidija Bačić i Grupa Vigor 16. listopada, Bosutski bećari 17. listopada, Maja Šuput i Ljubavnici 18. listopada te Mladen Grdović 19. listopada.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U češkom šatoru nastupit će Daleka obala, Teška industrija, Belfast Food, Night Express Band, Gustafi, Vatrogasci i One Dread. Party šator donosi tematske DJ večeri poput "Rhythm is a Dancer", "Hit Me Baby One More Time" ili "Don’t Stop the Party", dok će njemački šator oduševiti ljubitelje rock klasika uz tribute nastupe bendova posvećenih grupama AC/DC, ABBA, Queen, The Beatles, Tina Turner i David Bowie. Vinski šator donosi opuštenu tamburašku atmosferu uz TS Quercus, Đeram, Žeteoce i Nenada Kumrića Charlija s Tequila Bandom.

Osim glazbenog dijela, posjetitelje očekuju i brojni dodatni sadržaji. Dukat rolalište do 20 sati nudi zabavu za rolaše svih uzrasta, a zatim se pretvara u disco zonu s glazbom i party temama. Posebna atrakcija za najmlađe bit će LEGO šator. Bricktoberfest, gdje će se održavati kreativne radionice i izložbe modela od LEGO kockica. U sklopu programa FIN LAB djeca i roditelji moći će kroz igru učiti o novcu, štednji i pametnom trošenju, dok će prostor istodobno biti mjesto za druženje, učenje i stvaranje zajedničkih uspomena.

Otvorenje Oktobeer Festa na Zagrebačkom velesajmu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Manifestacija Oktoberfest Zagreb 2025 održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske te Visit Zagreb County, odnosno Turističke zajednice Zagrebačke županije. Generalni medijski pokrovitelj manifestacije su 24sata. Među sponzorima i pokroviteljima ističu se Tentorium d.o.o., Imags, Baotić, Renault, Hotel Picok**, Bilić-Erić Security, SkyDance Drone Light Shows, Monri, Mondo Travel, Budweiser Budvar, Erdinger Weißbier, PAN, Pepsi, Sonic Wings, Radenska, Mlakar Viličari, Studena, Roto Dinamic, NTH Mobile, Hrvatski Telekom, Dukat i Rolalište.