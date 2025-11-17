FOTO Vraća mu se duga kosa: Sjećate li se kako je Cetinski izgledao na početku karijere?

Tony Cetinski je na koncertu u Frankfurtu pokazao novu frizuru. Niski "repić" mnoge je podsjetio na njegove frizure s početka karijere, a u galeriji pogledajte kako je izgledao kada se tek probijao na domaćoj estradi.
Tony Cetinski je na početku karijere imao dugu kosu.
Guste kovrče bile su mu zaštitni znak kada je objavio album "Ljubomora" 1992. godine.
Bujnu frizuru pokazao je i u spotu za singl "Tebe ne bih mijenjao".
U Frankfurtu se u subotu održala Hrvatska noć, spektakl na kojemu su nastupali brojni domaći izvođači, a Tony Cetinski je na pozornici pokazao novu frizuru.
Kroz godine je mijenjao izgled, a zbog otpadanja kose se odlučio i na tretman presađivanja.
Spomenutom se zahvatu podvrgnuo još 2021. godine, a povodom toga je svojedobno rekao kako se na to odlučio samostalno i bez ičijeg nagovaranja.
U objavi na svom Instagram profilu napisao je kako je zahvalan jer je to mogao učiniti u jednoj domaćoj klinici. 'Iskreno se veselim rezultatima!', priznao je tada.
Ovaj zahvat posljednjih je godina postao iznimno popularan među slavnim muškarcima, a osim našeg Tonyja Cetinskog, na njega u se odlučili i Robbie Williams, David Beckham, Elton John, Matthew McConaughey, Wayne Rooney...
Foto Reximages