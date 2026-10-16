FOTO Wow, kakvo tijelo! Rosie Huntington-Whiteley pokazala trbušnjake i utegnutu guzu

Rosie Alice Huntington-Whiteley rođena je 18. travnja 1987. godine u Plymouthu u Engleskoj, a svjetsku slavu stekla je kao jedna od najpoznatijih britanskih manekenki. Karijeru je započela sa samo 16 godina, a tijekom godina surađivala je s brojnim prestižnim modnim kućama i časopisima. | Foto: Instagram