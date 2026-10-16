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BIVŠA MANEKENKA

FOTO Wow, kakvo tijelo! Rosie Huntington-Whiteley pokazala trbušnjake i utegnutu guzu

Partnerica Jasona Stathama i bivša manekenka počastila je pratitelje uvidom u njenu svakodnevnicu. Otkrila je kako odrađuje trening, a dala je uvid i u svoju savršeno oblikovanu guzu
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FOTO Wow, kakvo tijelo! Rosie Huntington-Whiteley pokazala trbušnjake i utegnutu guzu
Rosie Huntington-Whiteley (39) pokazala je isklesane trbušnjake u smeđem sportskom grudnjaku dok je odrađivala naporan trening. Britanska manekenka podijelila je prizore iz teretane i još jednom privukla pozornost svojom zavidnom formom i fizičkom snagom. | Foto: Instagram
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Rosie Huntington-Whiteley (39) pokazala je isklesane trbušnjake u smeđem sportskom grudnjaku dok je odrađivala naporan trening. Britanska manekenka podijelila je prizore iz teretane i još jednom privukla pozornost svojom zavidnom formom i fizičkom snagom. | Foto: Instagram
Komentari 4

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