FOTO Wow, kakvo tijelo! Rosie Huntington-Whiteley pokazala trbušnjake i utegnutu guzu

Partnerica Jasona Stathama i bivša manekenka počastila je pratitelje uvidom u njenu svakodnevnicu. Otkrila je kako odrađuje trening, a dala je uvid i u svoju savršeno oblikovanu guzu
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Rosie Huntington-Whiteley (39) pokazala je isklesane trbušnjake u smeđem sportskom grudnjaku dok je odrađivala naporan trening. Britanska manekenka podijelila je prizore iz teretane i još jednom privukla pozornost svojom zavidnom formom i fizičkom snagom.
| Foto: Instagram
Rosie Huntington-Whiteley (39) pokazala je isklesane trbušnjake u smeđem sportskom grudnjaku dok je odrađivala naporan trening. Britanska manekenka podijelila je prizore iz teretane i još jednom privukla pozornost svojom zavidnom formom i fizičkom snagom. |
Foto: Instagram
Rosie Huntington-Whiteley (39) pokazala je isklesane trbušnjake u smeđem sportskom grudnjaku dok je odrađivala naporan trening. Britanska manekenka podijelila je prizore iz teretane i još jednom privukla pozornost svojom zavidnom formom i fizičkom snagom.
| Foto: Instagram
Pokazala je i svoju savršeno utegnutu guzu. Poznata po disciplini i posvećenosti njezi tijela, Rosie redovito trenira te kombinira različite oblike vježbanja. Njezini treninzi uključuju pilates, trening snage i ples, a vježbanje joj, kako je ranije isticala, pomaže i u nošenju sa stresom.
| Foto: Instagram
Rosie Alice Huntington-Whiteley rođena je 18. travnja 1987. godine u Plymouthu u Engleskoj, a svjetsku slavu stekla je kao jedna od najpoznatijih britanskih manekenki. Karijeru je započela sa samo 16 godina, a tijekom godina surađivala je s brojnim prestižnim modnim kućama i časopisima.
| Foto: Instagram
Široj publici posebno je poznata po suradnji s brendom Victoria's Secret, čija je bila jedna od anđelica. Pozornost modne industrije privukla je i kao zaštitno lice Burberryjeva parfema Burberry Body, a surađivala je i s britanskim modnim brendom Marks & Spencer.
| Foto: Instagram
Okušala se i u glumačkim vodama, pa se tako 2011. godine pojavila u filmu 'Transformers: Dark of the Moon', u kojem je zamijenila Megan Fox u ulozi glavne ženske junakinje. Tri godine poslije glumila je i u akcijskom hitu 'Pobješnjeli Max: Divlja cesta' ('Mad Max: Fury Road'), gdje je utjelovila lik Splendid Angharad.
| Foto: Instagram
U privatnom životu već je godinama u vezi s britanskim glumcem Jasonom Stathamom (59), zvijezdom akcijskih filmova i franšize 'Brzi i žestoki'. Par se upoznao 2009. godine, a zaručili su se 2016., no unatoč dugogodišnjoj vezi još nisu stali pred oltar.
| Foto: Instagram
Zajedno imaju dvoje djece, sina Jacka Oscara, rođenog 2017. godine, i kćer Isabellu James, koja je na svijet stigla 2022. godine. Osim manekenstva i obiteljskog života, Rosie se posvetila i poduzetništvu te je pokrenula vlastiti kozmetički brend Rose Inc., usmjeren na šminku i njegu kože.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Laurent VU/SIPA