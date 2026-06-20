FOTO 'Zabranjena ljubav' bila joj je debi, a evo kako se Mirna Medaković mijenjala do danas

Mirna Medaković Stepinac jedna je od najprepoznatljivijih domaćih TV glumica svoje generacije. Tijekom više od dva desetljeća karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u serijama, a danas slavi 41. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Mirna Medaković Stepinac je široj javnosti postala poznata početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Maje u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav".
| Foto: Screenshot/Fifa
Mirna Medaković Stepinac je široj javnosti postala poznata početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Maje u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav".
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Foto: Screenshot/Fifa
Mirna Medaković Stepinac je široj javnosti postala poznata početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Maje u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav".
| Foto: Screenshot/Fifa
U intervjuu za 24sata prisjetila se kako je tada imala samo 19 godina i još bila srednjoškolka, a honorari koje je zarađivala bili su veći od ukupnih primanja njezinih roditelja. Nagla popularnost donijela joj je prepoznatljivost na ulici, zbog čega je često nosila kapuljaču i sunčane naočale kako bi izbjegla pažnju prolaznika.
| Foto: STR-4994/PIXSELL
Nakon prve sezone serije upisala je Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu.
| Foto: Zvonimir Pandza/Vecernji list
Prije nego što je gluma postala njezino stalno zanimanje, Mirna je radila različite poslove. U razgovoru za 24sata otkrila je da je između ostalog radila u tvornici olovaka gdje je pakirala pernice, ali i u tvornici sladoleda.
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Nakon prvih uspjeha Mirna je nastavila graditi karijeru nastupajući u nizu televizijskih projekata. Posebno se istaknula u serijama poput "Dolina sunca", "Larin izbor", "Bogu iza nogu", "Kud puklo da puklo" te novijoj produkciji "U dobru i zlu". Upravo seriju "Bogu iza nogu" smatra jednom od svojih najdražih zbog atmosfere na setu i suradnje s kolegama.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL
Povodom uloge u seriji "U dobru i zlu" ispričala je kako se za audiciju pripremala uz pomoć prijatelja iz Sarajeva kako bi uvjerljivo svladala govor potreban za lik koji tumači. Također je istaknula da joj je ponovno zajedničko snimanje s Filipom Juričićem predstavljalo veliko zadovoljstvo.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Naša glumica često je isticala kako joj je u poslu najvažnija kvaliteta projekta i profesionalna atmosfera na setu. Jednom prilikom je komentirala kako bi zbog dobre uloge bila spremna na velike fizičke transformacije, poput značajnog mršavljenja, debljanja ili čak brijanja glave, ako bi to služilo priči i liku.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
S druge strane, istaknula je da određene vrste projekata odbija kada smatra da nisu u skladu s njezinim profesionalnim izborima ili osobnim vrijednostima.
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Privatno, Mirna je od 2015. godine u braku s Hrvojem Stepincem s kojim ima dvoje kćeri.
| Foto: Zeljko Lukunic
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Jurica Galoic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Borna Filic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Boris Scitar/Vecernji list
Foto Petar Glebov/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Stanzl/PIXSELL- ilustrativna fotografija
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Matko Stankovic
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL