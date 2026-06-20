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SLAVI ROĐENDAN

FOTO 'Zabranjena ljubav' bila joj je debi, a evo kako se Mirna Medaković mijenjala do danas

Mirna Medaković Stepinac jedna je od najprepoznatljivijih domaćih TV glumica svoje generacije. Tijekom više od dva desetljeća karijere ostvarila je brojne zapažene uloge u serijama, a danas slavi 41. rođendan. U galeriji pogledajte kako se mijenjala.
FOTO 'Zabranjena ljubav' bila joj je debi, a evo kako se Mirna Medaković mijenjala do danas
Mirna Medaković Stepinac je široj javnosti postala poznata početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Maje u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav". | Foto: Screenshot/Fifa
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Mirna Medaković Stepinac je široj javnosti postala poznata početkom 2000-ih zahvaljujući ulozi Maje u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav". | Foto: Screenshot/Fifa
Komentari 1

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