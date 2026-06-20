FOTO 'Zabranjena ljubav' bila joj je debi, a evo kako se Mirna Medaković mijenjala do danas

U intervjuu za 24sata prisjetila se kako je tada imala samo 19 godina i još bila srednjoškolka, a honorari koje je zarađivala bili su veći od ukupnih primanja njezinih roditelja. Nagla popularnost donijela joj je prepoznatljivost na ulici, zbog čega je često nosila kapuljaču i sunčane naočale kako bi izbjegla pažnju prolaznika. | Foto: STR-4994/PIXSELL