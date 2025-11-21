Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PODRŠKA IZ HRVATSKE

FOTO Zagreb glasno navija za Lauru! Organizirali su gledanje izbora, evo tko je sve došao

Iako je prijenos finala za Miss Universe započeo u 2 sata ujutro, to nije spriječilo navijače Laure Gnjatović da se okupe u Zagrebu. Uoči finala, ona je podijelila na društvenim mrežama kako je organizirano gledanje u Zagrebu.
Zagreb: Bivše missice organizirale zajedničko gledanje Miss Universe.
'Dođite večeras u 2 da zajedno s bivšim missicama i ostalom cijenjenom ekipom gledate veliko finale', stoji u objavi.   | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/30
'Dođite večeras u 2 da zajedno s bivšim missicama i ostalom cijenjenom ekipom gledate veliko finale', stoji u objavi.   | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025