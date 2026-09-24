FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte

Naša pjevačica u mobitelu je pronašla fotografije koje su nastale 2023. godine pa ih je odlučila objaviti. Na njima je odjevena u crnu seksi kombinaciju koja se sastoji od uskog korzeta i prozirnih tajica ispod kojih se naziru tange...
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Zanosna Žanamari prisjetila se jednog druženja na kojem je bila prije tri godine, a sada je odlučilap odijeliti i fotke s događaja.
| Foto: instagram
Zanosna Žanamari prisjetila se jednog druženja na kojem je bila prije tri godine, a sada je odlučilap odijeliti i fotke s događaja. |
Foto: instagram
Zanosna Žanamari prisjetila se jednog druženja na kojem je bila prije tri godine, a sada je odlučilap odijeliti i fotke s događaja.
| Foto: instagram
Na njima pozira u izazovnim crnim prozirnim tajicama i uskom korzetu koje je naglasio njene bujne grudi.
| Foto: instagram
Ispod tajica Žanamari je pokazala obrise tangica...
| Foto: instagram
Kombinaciju je dodatno začinila žarko crvenom torbicom.
| Foto: instagram
S torbicom je uskladila i štikle koje su također jarko crvene.
| Foto: instagram
"Photos that ‘didn’t make the cut’ in 2023 😅 Gledam neke stare fotke koje sam eliminirala iz objava i sad mi je drago što ih nisam izbrisala", napisala je u objavi uz fotke.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Prije nekoliko dana Žanamari je na Instagramu objavila niz fotografija na kojima pozira u uskoj haljini svijetlo zelene boje.
| Foto: Instagram
Kako se čini, Žanamari je pozirala u hotelu, a ispod objave napisala je 'Uvijek ću prije odabrati zlatno dizalo nego zlatni kavez'.
| Foto: Instagram
Uska haljina svijetlo zelene boje imala je i satenski detalj koji je išao oko struka, a cijelu kombinaciju Žanamari je upotpunila bijelom torbicom brenda Miu Miu.
| Foto: Instagram
Pratitelji u komentarima nisu skrivali svoje oduševljenje pa su je obasipali komplimentima.
| Foto: Instagram
- Wuaooow... - napisao je jedan od pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Žanamari je nedavno poručila kako se ljetu bliži kraj, a tom je prigodom objavila seksi snimku.
| Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Rijetki su na ove prizore ostali imuni.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
I kolegice su pohvalile njen izgled. Nives Celzijus napisala joj je: 'Momentalno sam se razbudila'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Renata Lovrinčević Buljan poručila joj je: 'Blistaš u svom mjesecu'.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Hrana je sve", napisala je nedavno Žanamari uz fotografije iz restorana na kojima jede i nazdravlja.
| Foto: instagram
No mnogi bi se složili da je hrana u toj objavi bila manje zanimljiva...
| Foto: instagram
Ipak, Žanamari je željela poslati važnu poruku o prehrani. "Molim vas, što god želite postići sa svojim tijelom, ne postižite odricanjem od hrane. Jedite kvalitetno i jedite sve. Cijenite ono što imate u tanjuru. To je možda baš tajna svega, i tajna umjerenosti. Izgubila 3kg u 2 tjedna upravo na ovakvoj prehrani", napisala je.
| Foto: instagram
Lijepa je pjevačica nedavno proslavila 45. rođendan.
| Foto: instagram
- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je tada.
| Foto: Instagram
Dodala je kako želi ohrabriti druge žene da ne odustaju od sebe, da se ne umanjuju zbog tuđih mišljenja i da budu ponosne na ono što jesu.
| Foto: Instagram
- Imate sebe, imate ogledalo, i u duši i ono pravo… uživajte u onom što vam je dao Bog, mama i tata, i na čemu ste radile čitav život. Jer vjerujte mi, oni koji vas ogovaraju sigurno ne vole ni svoj odraz, a to im je najveća kazna - zaključila je pjevačica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sudeći prema društvenim mrežama, Žanamari ima pozamašan broj kupaćih kostima.
| Foto: Instagram
U njima rado pozira, a sve dokumentira za društvene mreže.
| Foto: Instagram
Pratiteljima pruža pogled u svoju svakodnevnicu, ali i bujne adute.
| Foto: Instagram
Oni je za trud nagrađuju lajkovima i mnogobrojnim komplimentima.
| Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari
Foto PROMO
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Žanamari
Foto /Instagram
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram/Žanamari
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto /Instagram
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Hubert Boesl
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Domy Media
Foto Domy Media
Foto Domy Media
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić