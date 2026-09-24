FOTO Žanamari se prisjetila 2023. godine pa pokazala tange u prozirnim tajicama i dekolte

- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je tada. | Foto: Instagram