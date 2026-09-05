FOTO Žanamari u bodyju, naziru joj se bradavice: 'Dušmani me motiviraju da budem još bolja'

Pjevačica je uživala na Korčuli u crnom bodyju preko kojeg je nosila prozirnu mrežastu suknju. Uz takvo izdanje osvrnula se i na kritike koje dobiva zbog izgleda i načina na koji se predstavlja. Poručila je da je tuđa mišljenja ne sputavaju, nego je samo dodatno motiviraju
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- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je.
| Foto: Instagram
- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je. |
Foto: Instagram
- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je.
| Foto: Instagram
Dodala je kako želi ohrabriti druge žene da ne odustaju od sebe, da se ne umanjuju zbog tuđih mišljenja i da budu ponosne na ono što jesu.
| Foto: Instagram
- Imate sebe, imate ogledalo, i u duši i ono pravo… uživajte u onom što vam je dao Bog, mama i tata, i na čemu ste radile čitav život. Jer vjerujte mi, oni koji vas ogovaraju sigurno ne vole ni svoj odraz, a to im je najveća kazna - zaključila je pjevačica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sudeći prema društvenim mrežama, Žanamari ima pozamašan broj kupaćih kostima.
| Foto: Instagram
U njima rado pozira, a sve dokumentira za društvene mreže.
| Foto: Instagram
Pratiteljima pruža pogled u svoju svakodnevnicu, ali i bujne adute.
| Foto: Instagram
Oni je za trud nagrađuju lajkovima i mnogobrojnim komplimentima.
| Foto: Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari
Foto PROMO
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Žanamari
Foto /Instagram
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Žanamari
Foto Instagram/Screenshoot
Foto Instagram/Žanamari
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto /Instagram
Foto Instagram/Luka Modrić
Foto Instagram/Hubert Boesl
Foto MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Domy Media
Foto Domy Media
Foto Domy Media
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Žanamari Perčić
Foto Instagram/Žanamari Perčić