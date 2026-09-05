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OBRAČUNALA SE S HEJTERIMA

FOTO Žanamari u bodyju, naziru joj se bradavice: 'Dušmani me motiviraju da budem još bolja'

Pjevačica je uživala na Korčuli u crnom bodyju preko kojeg je nosila prozirnu mrežastu suknju. Uz takvo izdanje osvrnula se i na kritike koje dobiva zbog izgleda i načina na koji se predstavlja. Poručila je da je tuđa mišljenja ne sputavaju, nego je samo dodatno motiviraju
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FOTO Žanamari u bodyju, naziru joj se bradavice: 'Dušmani me motiviraju da budem još bolja'
- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je. | Foto: Instagram
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- Sva užad i svi čvorovi koji postoje me ne mogu zavezati. 45 godina buntovništva i bivanja svojom, bez obzira na kritike i doslovno bullying, je živi dokaz da me dušmani samo motiviraju da budem još bolja vezija sebe i da još više uživam u svakom danu koji mi Bog da, a pogotovo u divnim dušama koje mi je dao da navijaju za mene kao i ja za njih - napisala je. | Foto: Instagram
Komentari 5

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