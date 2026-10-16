FOTO Zanosna Lille prošetala se u minijaturnoj haljini dubokog dekoltea: 'Kakav grom od žene'

Tko bi gledao u bilo što drugo kad se pojavi Lidija Bačić Lille (41)? Pjevačica se u minijaturnoj crnoj haljini, koja je istaknula njezin bujni dekolte i duge noge, prošetala hodnikom kao da je na modnoj pisti
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Lille je ovakvo izdanje odabrala za 'Šokačku rapsodiju', koja je nedavno bila u zagrebačkoj Areni, gdje je i nastupila.
| Foto: Instagram
Lille je ovakvo izdanje odabrala za 'Šokačku rapsodiju', koja je nedavno bila u zagrebačkoj Areni, gdje je i nastupila. |
Foto: Instagram
Lille je ovakvo izdanje odabrala za 'Šokačku rapsodiju', koja je nedavno bila u zagrebačkoj Areni, gdje je i nastupila.
| Foto: Instagram
Uz fotografiju i snimku kratko je poručila: 'Blonde hair, black dress', odnosno 'Plava kosa, crna haljina'.
| Foto: Instagram
'Manekenke ti mogu vodu nositi', 'Kakav grom od žene', 'Bomba', 'Savršena žena', 'Najbolje tijelo ikad', hvalili su je pratitelji.
| Foto: Instagram
Dok joj pratitelji dijele komplimente na račun izgleda, mnogi se pitaju i zašto se atraktivna pjevačica još nije udala.
| Foto: Instagram
O tome je krajem lipnja otvoreno govorila u podcastu 'Nema labavo by IN magazin'.
| Foto: instagram
'Imala sam ljubavi u životu, ali nekako ni za jednu tu osobu, ni za jednog tog muškarca nisam pomislila da se udam', otkrila je pjevačica.
| Foto: instagram
Prisjetila se i majčinog savjeta iz djetinjstva za koji vjeruje da je možda ostavio traga na njezin pogled na brak.
| Foto: instagram
- Ne znam je li to vezano za djetinjstvo. Mater je nama svima uvijek govorila: 'Nemoj se udavati, nemoj se udavati'. Možda je to negdje ostalo, a sad govori: 'A kad ćeš, a kad ćeš'. Uglavnom, ne znam, nisam nikad pomislila da se udam. Ni kad sam imala devetnaest, dvadeset, ni sad - dodala je.
| Foto: instagram
Lille je i ranije otvoreno govorila o ljubavi te priznala da se, kad se zaljubi, potpuno posveti partneru.
| Foto: instagram
- Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana - rekla je za IN Magazin.
| Foto: instagram
O ljubavnim odnosima pjeva i u novoj baladi 'Haljina'. Pjesma govori o ženama koje predugo čekaju muškarca koji ih zavlači.
| Foto: instagram
- Haljina je za sve cure koje pate za tim jednim frajerom. Mislim da svaka žena ima u svom životu barem jednog frajera kojeg je ona tila, ali on je nju zeza, pa kao, oće, neće. Ona za njim pati godinama dok ne naleti taj neki idući pa prestane biti zaljubljena u tog koji ju je zezao - rekla je pjevačica.
| Foto: instagram
Takvu je ljubavnu priču proživjela i sama.
| Foto: instagram
- Pa kako sam se nosila? Pa isto ono, malo patiš, pa onda dok se ne pojavi taj neki novi, onda ovoga izbrišeš. I onda kad se taj javlja, jednostavno ga otkantaš. Kako sam se nosila? Treba vrime da prođe ta, kao, bol. I prođe, naravno - rekla je pjevačica.
| Foto: instagram
Ljubavna razočaranja lakše je podnosila uz glazbu.
| Foto: instagram
- Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja - priznala je.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Nedavno je Lille pokazala kako se najboje hladi u vruće dane, kad je toplinski val na vrhuncu.
| Foto: Andrea Mulder
Nakon kupanja, još uvijek u badiću, odlučila je razrezati sočnu hladnu lubenicu...
| Foto: Andrea Mulder
Velika, sočna, hladna i slatka, baš kao što svaka lubenica treba biti...
| Foto: Andrea Mulder
Te je prizore Lille podijelila sa svojim pratiteljina na društvenim mrežama, koji su u komentarima počeli hvaliti njenu vitku figuru.
| Foto: Andrea Mulder
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Instagram
Foto Instagram/Lidija Bačić
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Screenshot/Instagram
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Lidija Bačić/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL