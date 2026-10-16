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FOTO Zanosna Lille prošetala se u minijaturnoj haljini dubokog dekoltea: 'Kakav grom od žene'

Tko bi gledao u bilo što drugo kad se pojavi Lidija Bačić Lille (41)? Pjevačica se u minijaturnoj crnoj haljini, koja je istaknula njezin bujni dekolte i duge noge, prošetala hodnikom kao da je na modnoj pisti
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FOTO Zanosna Lille prošetala se u minijaturnoj haljini dubokog dekoltea: 'Kakav grom od žene'
Lille je ovakvo izdanje odabrala za 'Šokačku rapsodiju', koja je nedavno bila u zagrebačkoj Areni, gdje je i nastupila. | Foto: Instagram
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Lille je ovakvo izdanje odabrala za 'Šokačku rapsodiju', koja je nedavno bila u zagrebačkoj Areni, gdje je i nastupila. | Foto: Instagram
Komentari 9

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