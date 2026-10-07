FOTO Zavodljiva Laura Gnjatović pokazala je grudnjak u šetnji sa zaručnikom Filipom Vujičićem

Bivša Miss Universe Hrvatske iskoristila je sunčan dan za šetnju Dubrovnikom, a društvo joj je radio zaručnik Filip Vujičić. Dan su proveli u centru. Ručali su i ispijali kave, a potom se maknuli od gužve i otišli prema moru. Ipak, najviše pažnje privukao je njezin dnevni outfit
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica.
| Foto: Instagram
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica. |
Foto: Instagram
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica.
| Foto: Instagram
Kombinaciju je upotpunila ravnim smeđim cipelama, svijetlom torbicom i velikim sunčanim naočalama, a crni sako nosila je prebačen preko ruku.
| Foto: Instagram
Filip je nosio jednostavnu bijelu majicu, sunčane naočale i maslinastu jaknu prebačenu preko ramena.
| Foto: Instagram
Laura Gnjatović javnosti je poznata kao bivša Miss Universe Hrvatske, diplomirana medicinska sestra i nekadašnja profesionalna odbojkašica.
| Foto: Instagram
Nakon izbora ljepote predstavljala je Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Tajlandu, a potom se vratila svojoj struci i radu u zdravstvu.
| Foto: Instagram
Danas planira vjenčanje s košarkašem Filipom Vujičićem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram/Laura Gnjatović
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Athit Perawongmetha
Foto Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Athit Perawongmetha
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Chalinee Thirasupa
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Chalinee Thirasupa
Foto Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram