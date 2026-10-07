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FOTO Zavodljiva Laura Gnjatović pokazala je grudnjak u šetnji sa zaručnikom Filipom Vujičićem

Bivša Miss Universe Hrvatske iskoristila je sunčan dan za šetnju Dubrovnikom, a društvo joj je radio zaručnik Filip Vujičić. Dan su proveli u centru. Ručali su i ispijali kave, a potom se maknuli od gužve i otišli prema moru. Ipak, najviše pažnje privukao je njezin dnevni outfit
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FOTO Zavodljiva Laura Gnjatović pokazala je grudnjak u šetnji sa zaručnikom Filipom Vujičićem
Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica. | Foto: Instagram
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Za dnevni izlazak odabrala je crni prozirni čipkasti bodi dugih rukava, ispod kojeg se nazirao crni grudnjak, te ga spojila s bež hlačama visokog struka i širokih nogavica. | Foto: Instagram
Komentari 6

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