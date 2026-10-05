FOTO Zavoljeli ste ga zbog pjesme 'Stara zvona': Evo kako sad izgleda Zoran Jelenković

Na zadarskoj fešti, Mladen Grdović snimio je selfie sa suprugom Marka Perkovića Thompsona i Zoranom Jelenkovićem koji je drastično promijenio izgled od 1994. kada je objavio svoj veliki hit 'Stara zvona'
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Prije nego što je postao prepoznatljivo lice hrvatske estrade, Jelenković je svirao u brojnim zadarskim sastavima, no 1994. godine osvojio je srca cijele nacije hitom 'Stara zvona'
| Foto: YouTube
Prije nego što je postao prepoznatljivo lice hrvatske estrade, Jelenković je svirao u brojnim zadarskim sastavima, no 1994. godine osvojio je srca cijele nacije hitom 'Stara zvona' |
Foto: YouTube
Prije nego što je postao prepoznatljivo lice hrvatske estrade, Jelenković je svirao u brojnim zadarskim sastavima, no 1994. godine osvojio je srca cijele nacije hitom 'Stara zvona'
| Foto: YouTube
Veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se 1994. godine. Tada je na Zadarskom festivalu izveo pjesmu „Stara zvona”, koja ga je gotovo preko noći vinula među najpoznatija imena hrvatske zabavne glazbe.
| Foto: YouTube
Stara zvona” danas su njegov zaštitni znak, a zanimljivo je da je pjesma nastala tijekom ratnih dana u Zadru – nakon svađe sa suprugom. Zoran je kasnije ispričao kako je nakon svađe otišao prijatelju, gdje su zajedno stvarali stihove i glazbu tijekom pauze od granatiranja.
| Foto: YouTube
Sam Jelenković jednom je otkrio da je „Stara zvona” napisao nevjerojatno brzo – za samo 15 minuta.
| Foto: YouTube
Nakon uspjeha „Starih zvona” uslijedile su brojne festivalske nagrade i nastupi diljem Hrvatske. Zoran je tijekom karijere objavio nekoliko albuma i napisao više od 70 skladbi.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Iako i dalje nastupa i piše pjesme, više ne izgleda ni približno slično kako je izgledao 1994. godine. Iako i dalje 'fura' ćelavi look, brada je u potpunosti promijenila njegov izgled
| Foto: Facebook
Iako ga publika najviše pamti po „Starim zvonima”, Jelenković je tijekom karijere snimio brojne druge pjesme, među kojima su „Điran”, „Cvit iz kamena”, „Gitara bez žica”, „Tako je moralo biti” i „Pisma sa dna mora”.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Glazbeni talent očito je prenio i na svoje sinove. Zoran je otac Ivana i Šime, koji su također krenuli glazbenim putem, a svojedobno je sa sinovima radio i snimao pjesme u vlastitom studiju.
| Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
Zoran je više od tri desetljeća u braku sa suprugom, a upravo je jedna njihova svađa neobično postala dio povijesti hrvatske glazbe – iz nje su nastala „Stara zvona”.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Osim glazbe, Zoran uživa u jednostavni stvarima. Godinama govori o svojoj ljubavi prema moru, ribolovu i vrtu, a upravo mu boravak uz more pomaže da se odmori od svakodnevnih obaveza.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Jelenković je tijekom karijere osvojio desetak prvih i dvadesetak drugih festivalskih nagrada, a njegovo je ime posebno čvrsto vezano uz zadarsku glazbenu scenu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustrativna fotografija
Foto Zeljko Mrsic/PIXSELL
Foto Zeljko Mrsic/PIXSELL
Foto
Foto Dino Stanin/PIXSELL
Foto Zeljko Mrsic/PIXSELL