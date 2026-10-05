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NEPREPOZNATLJIV JE!

FOTO Zavoljeli ste ga zbog pjesme 'Stara zvona': Evo kako sad izgleda Zoran Jelenković

Na zadarskoj fešti, Mladen Grdović snimio je selfie sa suprugom Marka Perkovića Thompsona i Zoranom Jelenkovićem koji je drastično promijenio izgled od 1994. kada je objavio svoj veliki hit 'Stara zvona'
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FOTO Zavoljeli ste ga zbog pjesme 'Stara zvona': Evo kako sad izgleda Zoran Jelenković
Prije nego što je postao prepoznatljivo lice hrvatske estrade, Jelenković je svirao u brojnim zadarskim sastavima, no 1994. godine osvojio je srca cijele nacije hitom 'Stara zvona' | Foto: YouTube
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Prije nego što je postao prepoznatljivo lice hrvatske estrade, Jelenković je svirao u brojnim zadarskim sastavima, no 1994. godine osvojio je srca cijele nacije hitom 'Stara zvona' | Foto: YouTube
Komentari 1

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