FOTO Znate li koje zvijezde žive u gradu koji broji tek 1725 ljudi?

Hidden Hills je gradić i zatvorena zajednica u okrugu Los Angelesa u Kaliforniji. Ima tek 1725 stanovnika, među kojima su redom poznati glumci, pjevači, reality zvijezde i sportaši. U galeriji provjerite tko sve živi u ovom elitnom susjedstvu.
Hidden Hills često se spominje u medijima kao dom brojnim zvijezdama. Gradić broji tek 1725 stanovnika, no većina su svjetske zvijezde.
| Foto: Profimedia
Hidden Hills često se spominje u medijima kao dom brojnim zvijezdama. Gradić broji tek 1725 stanovnika, no većina su svjetske zvijezde.
|
Foto: Profimedia
Hidden Hills često se spominje u medijima kao dom brojnim zvijezdama. Gradić broji tek 1725 stanovnika, no većina su svjetske zvijezde.
| Foto: Profimedia
Glumac Sylvester Stallone godinama je živio u velikoj vili koju je prije dvije godine prodao i preselio se u obližnju kvart.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Hidden Hills dom je i slavne glumice i pjevačice Jennifer Lopez.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Pjevač Marc Anthony živi blizu nje. Anthony je inače bivši suprug J. Lo s kojim je bila 10 godina u braku te zajedno imaju dvoje djece.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Susjedi su im i članovi reality obitelji Kardashian - Jenner. Kris Jenner ima ondje kuću, a u Hidden Hillsu žive sva njezina djeca osim Kourtney Kardashian te Caitlyn Jenner.
| Foto: Instagram/
Scott Disick, bivši suprug Kourtney Kardashian, također je susjed slavne obitelji.
| Foto: BENS
U blizini živi i Selena Gomez sa svojim suprugom Bennyjem Blancom.
| Foto: Instagram/
Britney Spears ima vilu u istom gradiću.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Zatvorena zajednica je i dom popularne Madonne.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Denise Richards također živi u Hidden Hillsu.
| Foto: Donna Ward
Sharon Osbourne nerijetko je pričala u intervjuima da obožavam Hidden Hills i mir koji ima u tom gradu.
| Foto: TheImageDirect.com
The Weeknd isto ima kuću na tom području.
| Foto: MARK BLINCH/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Glazbenik Drake u Hidden Hillsu ima kuću koja se prostire na više od 1100 metara kvadratnih.
| Foto: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION
Pjevačica LeAnn Rimes kupila je kuću za oko tri milijuna dolara, a s partnerom Eddiejem Cibiranom ondje živi već dugi niz godina.
| Foto: LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Jessica Simpson također živi u popularnom susjedstvu Hidden Hillsa.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Jamie Foxx svoju je vilu platio preko 10 milijuna dolara, a sadrži 10 spavaćih soba i čak 12 kupaonica. Glumac živi u kvartu Aguora Hills.
| Foto: PIXSELL/Saša Zinaja
Pjevačica Iggy Azalea kupila je vilu na tom području 2021., no prodala ju je samo godinu kasnije. Razlog tome je neslaganje sa susjedima. Naime, pjevačica je htjela renovirati svoj novi dom, no na kraju se preselila iz zatvorene zajednice.
| Foto: Iggy Azalea/Instagram
Pokojni bubnjar benda Foo Fighters, Taylor Hawkins, živio je sa suprugom i djecom u kući koju je 2012. godine kupio za 2,7 milijuna dolara. Njegova supruga Alison i dalje živi ondje.
| Foto: Pixsell/Ivan Skrinjar
Reperica Nicki Minaj platila je 20 milijuna dolara za svoj dom u Hidden Hillsu. Posljednjih dana mediji pišu kako bi kuću mogla izgubiti zbog tužbe zaštitara koji tvrdi da ga je napao njezin suprug i od para preko suda zahtijeva 500.000 dolara odštete.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Will Smith i njegova supruga Jada Pinkett Smith u Hidden Hillsu žive sa svojom djecom. Vilu su kupili 2021. godine za 11 milijuna dolara.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION/PIXSELL
Basist benda Motley Crue, Nikki Sixx, susjed je obitelji Osbourne, a to je otkrio u jednom intervjuu u kojem je istaknuo kako je s Ozzyjem bio veliki prijatelj.
| Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress