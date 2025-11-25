Obavijesti

HIDDEN HILLS

FOTO Znate li koje zvijezde žive u gradu koji broji tek 1725 ljudi?

Hidden Hills je gradić i zatvorena zajednica u okrugu Los Angelesa u Kaliforniji. Ima tek 1725 stanovnika, među kojima su redom poznati glumci, pjevači, reality zvijezde i sportaši. U galeriji provjerite tko sve živi u ovom elitnom susjedstvu.
Sylvester Stallone is Selling His Hidden Hills Estate For $22.5 Million Dollars
Hidden Hills često se spominje u medijima kao dom brojnim zvijezdama. Gradić broji tek 1725 stanovnika, no većina su svjetske zvijezde. | Foto: Profimedia
